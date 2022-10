Es geht rund in den englischen Fußball-Wochen: Am Wochenende steigt bereits der neunte Spieltag im deutschen Oberhaus - teste dein Wissen zu den neun Paarungen.

Das Duell zwischen Dortmund und FC Bayern steht am 9. Spieltag m Fokus. imago images/Norbert Schmidt

Am Wochenende geht die Bundesliga in die neunte Runde, im Mittelpunkt steht natürlich das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern am Samstagabend. Wie gut kennst du dich rund um die neun Spiele von Freitag- bis Sonntagabend aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz - kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß beim Mitmachen - und viel Erfolg!