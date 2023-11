Teste dein Wissen: Das Quiz zum 10. Spieltag

An diesem Freitag startet die Bundesliga in ihren 10. Spieltag. Bist du fit für die neun Partien?

Begegnen sich am Samstagabend: Leroy Sané und Mats Hummels. IMAGO/Revierfoto

Der Spieltag startet am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Kellerduell und wie schon in der Vorwoche mit dem VfL Bochum. Diesmal ist das Team von Thomas Letsch jedoch auswärts bei Darmstadt 98 gefordert, mit einem Sieg könnte der VfL an den Lilien vorbeiziehen.

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Duells zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Zuvor ist noch Spitzenreiter Bayer Leverkusen in Hoffenheim gefordert.

Am Sonntag trifft Wolfsburg auf Bremen, im Südwesten begegnen sich Heidenheim und der VfB Stuttgart, das Überraschungsteam der Saison.

Mach hier mit bei unserem Quiz zum 10. Spieltag. Kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß!