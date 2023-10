An diesem Freitag startet die Bundesliga in ihren 8. Spieltag. Bist du fit für die neun Partien?

Borussia Dortmund peilt am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen kriselnde Bremer Platz eins in der Tabelle an. Am Samstag (15.30 Uhr) muss Leverkusen in Wolfsburg ran, später an Abend ist der FC Bayern bei Mainz zu Gast.

Am Sonntag ist Derbyzeit: Der 1. FC Köln hofft gegen Gladbach auf dem ersten Saisonsieg, in Heidenheim feiert Augsburgs neuer Trainer Jess Thorup sein Debüt.

Mach hier mit bei unserem Quiz zum 8. Spieltag. Kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß!