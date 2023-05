Teste dein Wissen: Das Quiz zum 33. Spieltag

Meisterrennen, Kampf um Europa sowie gegen den Abstieg - der 33. Spieltag in der Bundesliga hat eigentlich alles zu bieten. Wie fit bist du in Bezug auf die neun Spiele vom Wochenende?

Eröffnet wird der 33. Spieltag in Freiburg, wo der SC seine Champions-League-Chancen im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Leben halten will. Die Niedersachsen haben allerdings nichts zu verschenken, Leverkusen sitzen den Wölfen im Nacken.

Am Samstag steht neben dem Kampf gegen den Abstieg und dem Rennen um Europa besonders das Abendspiel im Fokus. Und dabei die große Frage: Greift Marco Rose seinem Ex-Klub aus Dortmund mit einem Punktgewinn in München unter die Arme?

Am Sonntag sind gleich drei Spiele angesetzt: Stuttgart braucht dringend Punkte im Keller, der BVB muss in Augsburg seine Hausaufgaben machen - und im Derby zwischen Leverkusen und Gladbach ist auch die Personalie Daniel Farke im Blickpunkt.

Wie gut kennst du dich rund um die Spiele vom Wochenende aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

