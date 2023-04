Teste dein Wissen: Das Quiz zum 30. Spieltag

Mit einem neuen Tabellenführer geht die Bundesliga in den 30. Spieltag, den der BVB auch gleich selbst in Bochum eröffnet. Wie fit bist du in Bezug auf dieses und die weiteren acht Spiele?

Auftakt: Jude Bellingham und der BVB gastieren am Freitag in Bochum. imago images

Borussia Dortmund hat vier der letzten sechs Spiele als Bundesliga-Tabellenführer verloren. Diese Bilanz wollen die Westfalen am Freitagabend aufhübschen, dann wartet das kleine Revierderby beim VfL Bochum, der im Tabellenkeller nichts zu verschenken hat. Am Samstag stehen gleich sechs Spiele an. Dabei rückt der Kampf um Europa sowie der gegen den Abstieg in den Fokus. Kann Frankfurt noch siegen? Landen Stuttgart und Schalke ganz unten Befreiungsschläge?

Viele Fragen, die es zu beantworten gilt. Auch am Sonntag: Dann wollen die kriselnden Bayern gegen Schlusslicht Hertha BSC zurück in die Erfolgsspur. Und mit Mainz will ein Team der Stunde auch in Wolfsburg einen Sieg einfahren.

Wie gut kennst du dich rund um die Spiele vom Wochenende aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

