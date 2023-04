Teste dein Wissen: Das Quiz zum 29. Spieltag

Der 29. Bundesliga-Spieltag steht an: Bayern und Dortmund sind nach ihren Patzern am vergangenen Wochenende gewillt, Wiedergutmachung zu betreiben. Wie fit bist du in Bezug auf die neun Spiele?

Den 29. Spieltag eröffnen die unter Sebastian Hoeneß zuletzt erfolgreichen Stuttgarter mit einem Auswärtsspiel beim ebenfalls abstiegsbedrohten FC Augsburg. Am Samstag ist ab 15.30 Uhr unter anderem der FC Bayern zu Gast, der in Mainz in der Vergangenheit schlecht aussah. Wie schlägt sich Hertha BSC beim Dardai-Debüt gegen Bremen? Und wie reagiert Dortmund auf den Nackenschlag in Stuttgart?

Viele Fragen, die es zu beantworten gilt. Auch am Sonntag: Schalke gastiert in Freiburg, Leverkusen will an Leipzig heranrücken, zum Abschluss empfängt Gladbach noch Union Berlin.

Wie gut kennst du dich rund um die Spiele vom Wochenende aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

