Der 28. Spieltag der Bundesligasaison 2022/23 steht an. Wie fit bist du in Bezug auf die neun Spiele?

Von den aktuellen Bundesligisten standen Schalke und Hertha, die am Freitagabend im direkten Duell aufeinandertreffen, am häufigsten am Tabellenende. Welcher Bundesligist war historisch der einzige, der nie Tabellenletzter war? Diese und weitere acht Fragen warten im Quiz zum 28. Spieltag auf dich.

Wie gut kennst du dich rund um die Spiele vom Wochenende aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?