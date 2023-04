Teste dein Wissen: Das Quiz zum 27. Spieltag

Der 27. Spieltag der Bundesligasaison 2022/23 steht an - mit direkten Duellen oben wie unten. Wie fit bist du in Bezug auf die neun Spiele?

Der 27. Spieltag bietet über das Osterwochenende eine Vielzahl an spannenden direkten Duellen. Dabei steht am Karsamstag der Kampf um die Tabellenspitze im Mittelpunkt: Denn in den Partien Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin sowie des SC Freiburg gegen den FC Bayern München sind die ersten vier in der Tabelle unter sich.

Auch dahinter kommt es zu einem Showdown: Beim Aufeinandertreffen von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt geht es um Rang sechs - sollte die Werkself gewinnen, würde sie die Hessen verdrängen und erstmals in dieser Spielzeit auf einen internationalen Startplatz rücken.

Der Ostersonntag steht dann ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. Vier der fünf Letztplatzieren stehen sich gegenüber: Um 17.30 Uhr empfängt der VfL Bochum den VfB Stuttgart, zwei Stunden später erfolgt der Anpfiff in der Partie TSG Hoffenheim gegen Schalke 04.

Wie gut kennst du dich rund um die Spiele vom Wochenende aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?