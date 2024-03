Teste dein Wissen: Das Quiz zum 24. Spieltag

Der 24. Spieltag in der Bundesliga steht vor der Tür. Der FC Bayern feiert ein besonderes Jubiläum, der BVB steht mal wieder unter Druck.

Am Samstag steht in München das Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig statt. IMAGO/Matthias Koch

Der Rekordmeister aus München eröffnet den 24. Spieltag mit dem Gastspiel am Freitagabend in Freiburg. Die Münchner begehen in diesem Duell mit ihrem 2000. Bundesliga-Spiel ein besonderes Jubiläum.

Die kriselnden Dortmunder sind am Samstag bei Union gefordert, für ein Erfolgserlebnis zu sorgen. Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen ist am Sonntag im rheinischen Derby beim 1. FC Köln am Start.

Wie gut kennst du dich rund um die Spiele der 24. Runde aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Wer schafft neun Richtige?

