Teste dein Wissen: Das Quiz zum 24. Bundesliga-Spieltag

In der Bundesliga steht der 24. Spieltag auf dem Programm. Wie fit bist du in Bezug auf die neun Spiele?

Das Bundesliga-Wochenende beginnt am Freitagabend mit dem Gastspiel des neuen Schlusslichts VfL Bochum beim 1. FC Köln. Elf von zwölf Auftritten in der Fremde hat der Revierklub in dieser Saison verloren.

Der Samstag steht dann ganz im Zeichen des Revierderbys zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. Zum 100. Mal stehen sich die beiden Erzrivalen in der Bundesliga gegenüber, der Anpfiff des Spätspiels erfolgt um 18.30 Uhr. Bereits am Nachmittag empfängt der FC Bayern den FC Augsburg zum bayerisch-schwäbischen Duell, der VfB Stuttgart steht nach zuletzt zwei Niederlagen bei Eintracht Frankfurt auf dem Prüfstand. Am Sonntag unternimmt Pellegrino Matarazzo den fünften Versuch, mit der TSG Hoffenheim den ersten Sieg einzufahren. Für die Kraichgauer geht es nach Freiburg.

Wie gut kennst du dich rund um die Spiele vom Wochenende aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß beim Mitmachen - und viel Erfolg!