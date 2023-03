Teste dein Wissen: Das Quiz zum 23. Bundesliga-Spieltag

In der Bundesliga steht der 22. Spieltag auf dem Programm. Wie fit bist du in Bezug auf die neun Spiele?

Brisantes Spiel in Bochum. IMAGO/RHR-Foto

Das Bundesliga-Wochenende beginnt gleich mit einem Kracher: Dortmund empfängt Leipzig und hofft auf die Fortsetzung seiner Erfolgsserie mit zuletzt neun Siegen.

Am Samstag folgt das Derby - zugleich ein Krimi im Keller - zwischen Bochum und Schalke, außerdem steht Pellegrino Matarazzo nach drei Niederlagen seit seinem Amtsantritt mit der TSG Hoffenheim beim Auswärtsspiel in Mainz gehörig unter Druck. Am Abend treffen sich der VfB Stuttgart und der FC Bayern zum Südgipfel.

Wie gut kennst du dich rund um die Spiele vom Wochenende aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß beim Mitmachen - und viel Erfolg!