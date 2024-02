Der 22. Spieltag in der Bundesliga steht vor der Tür - mit einem neuen Trainer und einem Wiedersehen für Marco Rose. Bist du fit für alle neun Partien?

Am Samstag treffen sich Gladbach und Leipzig wieder. IMAGO/motivio

Der 1. FC Köln und Werder Bremen eröffnen an diesem Freitag den 22. Bundesliga-Spieltag - was ungute Erinnerungen bei den Gästen weckt. Ähnlich ergeht es dem VfL Bochum, der zum Abschluss den FC Bayern ärgern will.

Wie gut kennst du dich rund um die Spiele der 22. Runde aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Wer schafft neun Richtige?

