Teste dein Wissen: Das Quiz zum 22. Bundesliga-Spieltag

Zum Abschluss einer Europapokalwoche steht in der Bundesliga der 22. Spieltag auf dem Programm. Wie fit bist du in Bezug auf die neun Spiele?

Das Bundesliga-Wochenende hat gleich mehrere Kracher zu bieten: Frankfurts Gastspiel in Leipzig steht am Samstagnachmittag genauso im Fokus wie das der Dortmunder bei der TSG 1899 Hoffenheim. Am Samstagabend will der FC Schalke 04 im Kellerduell gegen den VfB Stuttgart endlich erstmals im Kalenderjahr 2023 gewinnen.

Das ultimative Spitzenspiel steht allerdings dann am Sonntag an, wenn der FC Bayern München zu Hause das punktgleiche Union Berlin empfängt. Die Eisernen haben dann womöglich noch das Rückspiel in Amsterdam in den Knochen.

Wie gut kennst du dich rund um die Spiele vom Wochenende aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß beim Mitmachen - und viel Erfolg!