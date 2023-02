Teste dein Wissen: Das Quiz zum 21. Spieltag

Nach dem Auftakt des Europapokals steigt der 21. Spieltag der Bundesliga. Es geht um Trainerrekorde, einen Klassiker und torreiche Spiele. Wie fit bist du in Bezug auf die neun Partien?

Los geht es am Freitag mit dem Duell in Augsburg, wo Hoffenheims neuer Trainer Pelegrino Matarazzo die ersten Punkte einfahren will.

Am Samstag steht der Klassiker aus den wilden 1970er-Jahren im Fokus, wenn die Gladbacher den Rekordmeister aus München empfangen.

Am Sonntag sind mit Union, Dortmund und Leverkusen drei Europokal-Teilnehmer gefordert. Der BVB will gegen Hertha weiter siegen.

Wie gut kennst du dich rund um die neun Spiele aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß beim Mitmachen - und viel Erfolg!