Teste dein Wissen: Das Quiz zum 20. Bundesliga-Spieltag

Nach dem zweiten Teil des Pokal-Achtelfinals steht in der Bundesliga der 20. Spieltag auf dem Programm. Wie fit bist du in Bezug auf die neun Spiele?

Seit fünf Spielen ist der FC Schalke sieglos, zumindest gelangen dem Schlusslicht zuletzt zwei Nullnummern. Zum Auftakt des 20. Spieltages erwarten die Königsblauen den VfL Wolfsburg. Gelingt gegen die Wölfe der erste Sieg 2023? Bei fünf Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz ist dieser fast schon Pflicht. Den hält der VfB Stuttgart, der in die Nachbarschaft zum SC Freiburg muss.

Den Spieltag schließen am Sonntag Köln und Frankfurt ab, Bayern (gegen Bochum) und Dortmund (in Bremen) sind parallel am Samstagnachmittag gefordert.

Wie gut kennst du dich rund um die neun Spiele aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß beim Mitmachen - und viel Erfolg!