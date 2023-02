Teste dein Wissen: Das Quiz zum 19. Bundesliga-Spieltag

In der Bundesliga geht es Schlag auf Schlag. In der "Mitte" des Pokal-Achtelfinals steht dem Oberhaus der 19. Spieltag bevor. Wie fit bist du in Bezug auf die neun Partien?

Der FC Bayern fand im DFB-Pokal zurück in die Erfolgsspur, muss am Sonntag aber auch in Wolfsburg die Muskeln spielen lassen, um den Angriff der Konkurrenz abzuwehren. Frankfurt hat auf Rang sechs nur fünf Zähler Rückstand.

Am Freitagabend ist Leverkusen in Augsburg zu Gast, am Samstag blickt alles auf das Spitzenspiel zwischen Dortmund und Freiburg, ehe am Abend Schalke nach dem nächsten Strohhalm greift. Vor dem Bayern-Spiel am Sonntag ist Bremen ab 15.30 Uhr in Stuttgart zu Gast.

Wie gut kennst du dich rund um die neun Spiele aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß beim Mitmachen - und viel Erfolg!