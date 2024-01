Teste dein Wissen: Das Quiz zum 17. Spieltag

Mit dem 17. Spieltag - und damit dem letzten der Hinrunde - startet die Bundesliga in das Kalenderjahr 2024. Bist du fit für alle neun Partien des Neustarts?

Nach der kurzen Winterpause geht es weiter: Bayern München und Hoffenheim eröffnen am Freitagabend. Am Samstagnachmittag ist dann auch der Tabellenführer im Einsatz: Bayer 04 Leverkusen startet um 15.30 Uhr in Augsburg, zeitgleich trifft bei Leipzig gegen Frankfurt der Vierte auf den Sechsten.

Am Samstagabend will dann Borussia Dortmund wieder in die Spur finden. Das erste Pflichtspiel des Jahres 2024 führt den BVB zu Schlusslicht Darmstadt. Abgeschlossen wird der 17. Spieltag am Sonntag ab 17.30 Uhr mit dem Duell von Mönchengladbach und Stuttgart.

Wie gut kennst du dich rund um die Spiele der 17. Runde aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Wer schafft neun Richtige?

Vielen Dank für die Teilnahme!