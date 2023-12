Teste dein Wissen: Das Quiz zum 16. Spieltag

Der 16. und damit letzte Bundesliga-Spieltag des Kalenderjahres 2023 steht an. Mit einer englischen Woche wird es beschlossen. Bist du fit für alle neun Partien am Dienstag und Mittwoch?

Er will mit Bayern den VfB stoppen: Joshua Kimmich. imago images

Den 16. Spieltag eröffnen Werder Bremen und RB Leipzig, im Frühspiel am Dienstag sind die Sachsen klarer Favorit. Spannend wird es auch, wie Borussia Dortmund im besonderen Heimspiel gegen Mainz auf den Rückschlag in Augsburg reagiert.

Am Mittwoch stehen sechs weitere Partien an. Nach dem Krisengipfel zwischen Union und dem 1. FC Köln greifen auch Leverkusen und Bayern München ein - kann Wolfsburg um Ex-FCB-Coach Niko Kovac den Rekordmeister ärgern? Spannung ist in jedem Fall geboten.

Wie gut kennst du dich rund um die Spiele vom 16. Spieltag aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Wer schafft neun Richtige?

Vielen Dank für die Teilnahme!