Teste dein Wissen: Das Quiz zum 16. Bundesliga-Spieltag

Endlich wieder Bundesliga! Am Wochenende steigt im Oberhaus der 16. Spieltag. Wie fit bist du nach der langen Pause in Bezug auf die neun Partien?

Bundesliga is back! An diesem Wochenende steigt aus Sicht vieler Fans "endlich" der 16. Spieltag. Der Startschuss fällt bei einem Schlagerspiel zwischen Leipzig und Bayern am Freitagabend. Frankfurt will Schalke im Keller halten, Stuttgart und Bochum bauen in ihren Heimspielen auf einen Befreiungsschlag. Am Sonntag empfängt Dortmund noch den FCA - und Gladbach zum Derby die Leverkusener.

Wie gut kennst du dich rund um die neun Spiele von Freitag- bis Sonntagabend aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß beim Mitmachen - und viel Erfolg!