Teste dein Wissen: Das Quiz zum 15. Bundesliga-Spieltag

Am Wochenende steigt bereits der 15. Spieltag im deutschen Oberhaus, der letzte vor der WM in Katar - teste dein Wissen zu den neun Paarungen.

An diesem Wochenende geht die Bundesliga in die 15. Runde, nach der die Bayern auch bei einer unerwarteten Niederlage auf Schalke noch auf Platz eins stünden. Eröffnet wird der Spieltag vom Borussen-Duell - der BVB ist auswärts in Gladbach zu Gast. Die Partie wird sogar live im Free-TV übertragen. Am Sonntag steigt das Derby in Mainz sowie der Vergleich zweier Europa-League-Teilnehmer, denn Freiburg empfängt Union. Wie gut kennst du dich rund um die neun Spiele von Freitag- bis Sonntagabend aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß beim Mitmachen - und viel Erfolg!