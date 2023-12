Teste dein Wissen: Das Quiz zum 14. Spieltag

Nach dem DFB-Pokal steigt der 14. Spieltag der Bundesliga. Es ist das Wochenende der Topspiele in Dortmund und Stuttgart. Bist du fit für die neun Partien?

Am 14. Spieltag häufen sich die Topspiele: Am Samstagabend empfängt der aktuell kriselnde BVB die Leipziger, am Sonntag muss der aktuelle Spitzenreiter beim VfB Stuttgart antreten, der gerade erst seine starke Form im Pokal unter Beweis gestellt hat.

Die Bayern sind auch mal wieder an der Reihe - nach der abgesagten Partie gegen Union reist der Rekordmeister am Samstagnachmittag zu Eintracht Frankfurt. Und auch zwei absolute Underdogs treffen aufeinander: Aufsteiger Heidenheim misst sich mit Aufsteiger Darmstadt.

Wie gut kennst du dich rund um die Spiele vom Wochenende aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Wer schafft neun Richtige?

