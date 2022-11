Teste dein Wissen: Das Quiz zum 14. Bundesliga-Spieltag

Am Wochenende steigt bereits der 14. Spieltag im deutschen Oberhaus, nur noch zwei sind es bis zur WM in Katar - teste dein Wissen zu den neun Paarungen.

Unter der Woche geht die Bundesliga in die 14. Runde, in der die Bayern erstmals wieder von der Spitze grüßen. Der Rekordmeister will den Platz an der Sonne im traditionsreichen Vergleich mit Werder Bremen behaupten. Eröffnet wird der Spieltag vom Dortmunder Auswärtsspiel in Wolfsburg. Am Mittwoch wollen Leipzig und Frankfurt ihre gute Form bestätigen. Wie gut kennst du dich rund um die neun Spiele von Dienstag- bis Mittwochabend aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß beim Mitmachen - und viel Erfolg!