Am Wochenende steigt bereits der zwölfte Spieltag im deutschen Oberhaus, nur noch vier sind es bis zur WM in Katar - teste dein Wissen zu den neun Paarungen.

Am Wochenende geht die Bundesliga in die zwölfte Runde, in der die Bayern mindestens Samstagnacht auf Platz eins springen könnten. Prickelnd wird es auch in Frankfurt, wo Mario Götze auf seine alte Liebe BVB trifft. Wie gut kennst du dich rund um die neun Spiele von Freitag- bis Sonntagabend aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß beim Mitmachen - und viel Erfolg!