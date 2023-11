Teste dein Wissen: Das Quiz zum 11. Spieltag

Vor der letzten Länderspielpause im Jahr 2023 steht am kommenden Wochenende der 11. Bundesliga-Spieltag auf dem Programm. Bist du fit für die neun Partien?

Der 11. Bundesliga-Spieltag wird am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Spiel zwischen Gladbach und Wolfsburg eröffnet. Beide Mannschaften trennen aktuell drei Punkte.

Am Samstag haben dann unter anderem die Bayern Aufsteiger Heidenheim zu Gast. In Stuttgart kommt es zum interessanten Kracher, wenn der Dritte aus Schwaben den Vierten Borussia Dortmund empfängt. Das Topspiel am Abend (18.30 Uhr) tragen Bochum und Köln aus.

Am Sonntag stehen diesmal gleich drei Bundesliga-Spiele an: Spitzenreiter Leverkusen empfängt Sorgenkind Union, Bremen hat Frankfurt zu Gast - und Leipzig spielt gegen Freiburg.

Doch wie gut kennst du dich eigentlich rund um die Spiele vom Wochenende aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Gelingen neun Richtige?

