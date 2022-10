Es geht rund in den englischen Fußball-Wochen: Am Wochenende steigt bereits der elfte Spieltag im deutschen Oberhaus - teste dein Wissen zu den neun Paarungen.

Am Wochenende geht die Bundesliga in die elfte Runde, in der die Bayern den Druck auf Spitzenreiter Union - erst am Sonntag im Einsatz - erhöhen wollen. Wie gut kennst du dich rund um die neun Spiele von Freitag- bis Sonntagabend aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß beim Mitmachen - und viel Erfolg!