Ob Sargis Adamyan in der Nacht auf Sonntag auch in seinen Träumen von diesem hünenhaften Gegner verfolgt wurde, ist nicht überliefert - verwundern würde es aber nicht. Gleich zweimal scheiterte der Kölner Angreifer im Spiel seines FC bei Borussia Dortmund freistehend an BVB-Keeper Gregor Kobel und vergab damit die großen Chancen, sein Team verdientermaßen in Führung zu bringen.

Aus Dortmunder Sicht allerdings liest sich der Spielverlauf dagegen wieder einmal als Helden-Geschichte: Das schnelle und aggressive Herausrücken, das Breitmachen im Eins-gegen-eins in der 55. Minute und die überragende Fußabwehr des Kopfballs in der 78. Minute bescherten dem Schweizer Schlussmann den Titel als Spieler des Spiels - mal wieder.

"Ich bin ein großer Fan von Gregor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ihm nach jedem Spiel sehr dankbar", befand Julian Brandt fast ehrfürchtig, obwohl auch er schon an die glänzenden Paraden seines letzten Mannes gewohnt ist: "Aber da lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster, das kennen wir ja auch von ihm. Wenn wir richtig in der Patsche sind, hilft er uns da raus." So eben auch wieder zum Ligaauftakt: "Er hat zweimal sensationell gehalten. Es war wichtig, dass wir die Null gehalten haben, das lag größtenteils an ihm."

Nicht nur der Mittelfeldspieler, auch Trainer Edin Terzic ("Wir können uns bei Donny Malen und ganz besonders bei Gregor Kobel bedanken, dass wir das Spiel gewonnen haben") und Sportdirektor Sebastian Kehl ("Gregor ist ein Top-Torhüter, der uns in der vergangenen Saison immer wieder mal im Spiel gehalten hat - und heute auch. Dafür ist er auch da") schlossen sich dem Lob an.