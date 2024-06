Test gegen die DFB-Elf "eine große Geschichte" für Tzolis

Griechenland hat sich zwar nicht für die Europameisterschaft qualifizieren können, will der DFB-Auswahl bei deren Generalprobe aber dennoch mit viel Leidenschaft das Leben schwer machen. Christos Tzolis darf sich auf seinem ersten Einsatz seit November 2021 freuen.

Erstmals seit 12 Jahren trifft Griechenland am Freitagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in einem Länderspiel wieder auf Deutschland. Bei der Europameisterschaft 2012 hatten die beiden Nationen im Viertelfinale letztmals gegenübergestanden, damals mit dem besseren Ende für die DFB-Auswahl (4:2).

In Mönchengladbach wird Interimstrainer Nikolaos Papadopoulos sein Debüt auf der griechischen Bank geben. Der 52-Jährige ist eigentlich für die U 21 zuständig, rückte aber, nachdem der am 31. März ausgelaufene Vertrag von Vorgänger Gustavo Poyet nicht verlängert wurde, zunächst übergangsweise zur A-Nationalmannschaft auf.

Papadopoulos lobt die DFB-Elf

Papadopoulos erwartet "ein sehr schweres Spiel gegen einen sehr, sehr starken Gegner, der wohl Favorit ist, dieses Turnier zu gewinnen", wie er am Donnerstag auf der Pressekonferenz ankündigte.

Für das angesprochene Turnier, die EM 2024 in Deutschland, hat sich Griechenland nicht qualifiziert. In Pfad C der Nations-League-Play-offs scheiterte man im Finale nach einem 0:0 über 120 Minuten vom Punkt an den von Willy Sagnol trainierten Georgiern, die erstmals das EM-Ticket lösen konnten.

Dennoch wollen die Griechen die Partie fokussiert angehen und "ein gutes Bild hinterlassen", wie der Interimscoach ankündigte. "Ich werde versuchen, Pathos in ihnen zu wecken, damit sie mit Begeisterung spielen", erklärte Papadopoulos, der auf Leidenschaft setzt. "Darauf fußt unsere Strategie."

Startelf-Garantie für Tzolis

Einer, der sich in Deutschland mittlerweile auskennt, hat seinen Platz in der Anfangsformation bereits sicher. Christos Tzolis bekam von Coach Papadopoulos eine Startelf-Garantie. Der Flügelspieler, der letztmals im November 2021 für die A-Nationalmannschaft auflief, kommt mit dem Rückenwind von 22 Zweitliga-Treffern, die ihm die Torjägerkanone bescherten, zur Nationalelf - aber auch mit dem bitteren Dämpfer aus der Relegation gegen den VfL Bochum.

"Das ist natürlich eine große Geschichte für mich", gab sich Tzolis vor seinem 14. Länderspiel (bislang ein Tor) unweit seiner aktuellen Heimat Düsseldorf voller Vorfreude. "Ich bin heiß auf dieses Spiel. Ich hoffe, dass ich eine gute Leistung zeigen werde."