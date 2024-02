Test gegen Dänemark als "Standortbestimmung" für U 21

Das U-21-Nationalteam testet am 22. März in Ried gegen Dänemark. Vier Tage später geht es in der EM-Qualifikation gegen Zypern.

Das U-21-Nationalteam hat einen "anspruchsvollen" März vor der Brust. Zunächst testet die Elf von Trainer Werner Gregoritsch am 22. März (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Ried gegen Dänemark. Vier Tage später zählt es dann wirklich, wenn Zypern am 26. März (18 Uhr, LIVE! bei kicker) im Rahmen der EM-Qualifikation in Ried gastiert.

"Dänemark hält sich seit Jahren im absoluten Spitzenbereich der U-21-Teams. Das wird vor dem Quali-Spiel gegen Zypern eine echte Standortbestimmung für uns", meint Gregoritsch über den Test mit den Skandinaviern.

Gegen Zypern braucht es dann einen hochkonzentrierten Auftritt. Einen Ausrutscher, wie zum Quali-Auftakt auf der Mittelmeer-Insel im September (1:1), dürfen sich Braunöder, Querfeld und Co. nicht mehr erlauben. Durch den 2:0-Sieg gegen Frankreich im November, hat sich das U-21-Team im Kampf um die Teilnahme an der EM 2025 in der Slowakei zurückgemeldet. "Mit Zypern haben wir aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Wir wollen unsere wahre Qualität zeigen. Ich hoffe sehr, dass wir, wie zuletzt gegen Frankreich, vom Rieder Publikum lautstark unterstützt werden", erklärt der Teamchef.