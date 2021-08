Tesche wird für zwei Spiele gesperrt

Bochums Robert Tesche wird nach seiner Roten Karte gegen den VfL Wolfsburg erst am vierten Spieltag wieder zur Verfügung stehen.

Das Sportgericht des DFB hat Tesche "wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt".

Tesche war in Wolfsburg bereits in der vierten Minute von Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück) wegen Handspiels des Feldes verwiesen worden. Keeper Manuel Riemann hielt den fälligen Strafstoß von Wout Weghorst zwar, der Niederländer traf später aber aus dem Spiel heraus und sorgte so für den knappen Wolfsburger Sieg.

Damit fehlt Tesche kommenden Samstag gegen Mainz 05 und in der Partie beim 1. FC Köln. Erst am 12. September nach der Länderspielpause steht er gegen Hertha BSC wieder zur Verfügung.