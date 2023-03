Terzics Umgang mit Haller: "Wie soll das denn funktionieren?"

Obwohl er eine Bundesliga-Bestmarke jagt, tut sich Sebastien Haller im BVB-Angriff gerade schwer. Sein Trainer sagt aus gutem Grund: "Wir hoffen nicht, dass es besser wird."

Giovanni Reyna wird im Spieltagskader, der Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Revierderby auf Schalke zur Verfügung stehen wird, eine ungewohnte Rolle einnehmen: Toptorjäger. Wie Marius Bülter, der erfolgreichste Schalker Schütze, hat Reyna in dieser Bundesliga-Saison fünfmal getroffen, und weil Julian Brandt (acht Tore) und Youssoufa Moukoko (sechs) verletzt fehlen, ist diesmal er das Maß der Dinge.

"In der Tabellenregion, in der wir uns gerade befinden, befindet man sich eigentlich nur, wenn man einen Stürmer hat, der 15 oder 20 Tore schon auf dem Konto hat", sagt Trainer Edin Terzic. "Das haben wir halt nicht, das beschäftigt uns auch. Weil wir ganz genau wissen: Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, brauchen wir Tore. Das ist das, was uns auch in London gefehlt hat."

Haller sagt, er würde einen Bankplatz gegen Schalke "nicht akzeptieren"

Zu den 16 verschiedenen Spielern, die bereits für den BVB in der Liga getroffen haben - Bestwert mit Leipzig und Leverkusen - gehört zwar auch Sebastien Haller, der vor seiner Hodenkrebserkrankung dieser 15-oder-20-Tore-Stürmer hätte werden können; der Sommerneuzugang steht dabei aber auf Augenhöhe mit Niklas Süle oder Donyell Malen, die ebenfalls erst einen Treffer erzielt haben.

Beim Champions-League-Aus gegen Chelsea am Dienstag wechselte Terzic Haller in der 77. Minute aus, obwohl ein Tor hermusste. Wie schon gegen Leipzig vier Tage zuvor war diesem wenig gelungen (kicker-Note 5). "Wir hoffen nicht, dass es besser wird", sagt Terzic nicht nur mit Blick auf den Franzosen, "sondern wir arbeiten hart dran. Wir versuchen, die Jungs mehr ins Spiel einzubinden und ihnen im Training und auch in Extra-Schichten danach die Möglichkeit zu geben, noch mehr Rhythmus, noch mehr Torabschlüsse zu bekommen."

Auch wenn sich Terzic öffentlich noch nicht festlegte am Freitag: Gegen Schalke wird Haller wohl erneut von Anfang an spielen. Aber nicht, weil mehrere Alternativen verletzungsbedingt fehlen. Auch nicht, weil Haller bei "Sky" sagte, er würde einen Bankplatz im Derby "nicht akzeptieren" (was Terzic wie unlängst bei Marco Reus wiederholen ließ, dass er das sogar gut finde).

Terzic: "Das wird nur funktionieren, indem er auf dem Platz steht"

Nein, Haller dürfte von Anfang an spielen, weil es Terzic nach dessen langer Ausfallzeit für den vernünftigsten Umgang hält. "Natürlich ist es immer eine Entscheidung, die getroffen werden muss, wie viel Frische und Spielpraxis wir da kombinieren müssen. Aber wie soll das denn funktionieren?", fragte er mit Blick auf Hallers Formsuche. "Dass er sich wieder an seine Topform rantasten kann, wird nur funktionieren, indem er auf dem Platz steht. Dabei wollen wir ihn unterstützen."

Haller sei einer "der Jungs, mit dem wir jeden Tag im Austausch sind und gucken, wie er sich fühlt. Wir vergessen den Weg nicht, den er in den letzten Monaten gegangen ist", sagte Terzic, und es schwang mit, dass er sich das auch von allen anderen Beobachtern wünscht.

Wenn schon nicht die Tore, so hat Haller zumindest diese Statistik auf seiner Seite: Mit ihm gewann der BVB in dieser Saison alle acht Spiele. Nur vier Spieler kamen häufiger in einer Saison zum Einsatz und siegten dabei immer, den Rekord hält mit Lukasz Piszczek (elf Spiele, elf Siege 2020/21) ein Ex-Dortmunder. Ein echter Talisman ist Haller also schon mal, und der schadet in der Dortmunder Tabellenregion ganz sicher auch nicht.