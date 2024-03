Terzics Hoffnung geplatzt: DFB sperrt Sabitzer auch gegen Bayern

Nach der Roten Karte für ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer hoffte Borussia Dortmund auf nur ein Spiel Sperre - vergebens. Der DFB blieb seiner jüngsten Linie treu.

Marcel Sabitzer fehlt Borussia Dortmund nach seinem Platzverweis beim 2:1-Sieg in Bremen nicht nur am Sonntag (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, sondern auch nach der Länderspielpause im Topduell bei seinem Ex-Klub FC Bayern (30. März, 18.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker). Am Dienstag sprach das DFB-Sportgericht "wegen eines rohen Spiels" eine Zwei-Spiele-Sperre gegen den 29-jährigen Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund aus.

Damit hat sich die Hoffnung der BVB-Verantwortlichen, dass Sabitzer für nur ein Spiel aus dem Verkehr gezogen wird, nicht erfüllt. Der österreichische Nationalspieler war am Samstag gegen Werder kurz vor dem Pausenpfiff mit Rot vom Feld geschickt worden, nachdem er seinen Gegenspieler Mitchell Weiser im Achillessehnenbereich getroffen hatte.

Zwar traf Sabitzer den Bremer nicht voll mit der offenen Sohle und auch nicht mit größter Intensität, dennoch sah Schiedsrichter Deniz Aytekin keine andere Wahl: "Marcel will das nie im Leben. Aber es geht nicht darum, ob es unglücklich ist. Er trifft den Spieler an einer sehr unglücklichen Stelle im Achillessehnenbereich. Wir müssen die Gesundheit der Spieler schützen - und dann ist das eine Rote Karte", hatte Aytekin bei Sky erklärt.

Mehr Platzverweise hatte der BVB zuletzt 2012/13

Sabitzers faire Reaktion, die auch Aytekin explizit lobte, reichte dem DFB-Sportgericht nicht, von der Zwei-Spiele-Sperre abzurücken, die es zuletzt in ähnlichen Fällen - Jessic Ngankam (Mainz), Jan Thielmann (Köln) - bereits ausgesprochen hatte. Trainer Edin Terzic, der indirekt an den DFB appelliert hatte, es bei einer kürzeren Zwangspause zu belassen, muss damit in den nächsten Spielen umbauen. Sabitzer stand seit dem 16. Spieltag stets in der Startelf und spielte durch.

Für den BVB ist es nach Ramy Bensebaini (Gelb-Rot beim 3:1 in Hoffenheim) und Mats Hummels (Rot beim 2:3 gegen Leipzig) der bereits dritte Platzverweis in dieser Saison - mehr hatte Schwarz-Gelb letztmals 2012/13 (vier); für Sabitzer der zweite im Profibereich: Im März 2015 hatte er im Trikot von RB Salzburg in einem Ligaspiel bei Admira Wacker Mödling (4:1) für ein Foul schon nach 22 Minuten Rot gesehen. Zuvor hatte er noch das Führungstor erzielt.