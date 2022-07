Terzics erste Vorbereitung: "Wir haben einiges vor"

Für Edin Terzic werden die nächsten Wochen und Monate viel Neues bringen, besonders ist die diesjährige Sommer-Vorbereitung ohnehin.

Die erste Premiere war bereits ein schöner Start für Edin Terzic. In seiner Interims-Amtszeit von Dezember 2020 bis zum darauffolgenden Sommer war es dem heute 39-Jährigen nicht vergönnt, vor Zuschauern zu trainieren oder gar zu spielen - Corona hatte den deutschen Profifußball fest im Griff. Umso mehr genoss er im Anschluss ans erste öffentliche Training am Mittwoch den Kontakt zu den 1300 Fans vor Ort, die Autogramme, Selfies und kurzen Gespräche.

Dem lockeren Aufgalopp vor eindrucksvoller Kulisse folgte und folgt aber ein straffes Programm für seine Profis, die kurze Vorbereitung auf eine mutmaßlich lange und anstrengende Saison will genutzt werden. "Wir haben einiges vor, um eine Grundlage zu schaffen", sagt Terzic, der weiß: "Wir müssen uns inhaltlich erstmal an ganz viele Themen heranarbeiten, um dann irgendwann mal über Ergebnisse zu sprechen."

Dafür sollen die kommenden beiden Wochen in Dortmund und das Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz vom 15. bis 23. Juli genutzt werden, eine Woche nach Rückkehr wartet bereits 1860 München als anspruchsvolle Erstrunden-Aufgabe im DFB-Pokal.

"So wie immer in der Vorbereitung wollen wir erstmal eine Basis schaffen", sagt Terzic und weiß, dass die Spielzeit angesichts der langen WM-Unterbrechung besonders ist: "Diese Saison stellt für uns durch den Break im November eine sehr große Herausforderung dar." Entsprechend komprimiert werden die Spiele zuvor, "ab September sind wir wieder im Drei-Tages-Rhythmus unterwegs". Deshalb gilt nun: "Wir werden jeden einzelnen Tag im Juli und auch den August nutzen, um uns auf diese Phase vorzubereiten."

"Wir wollen die Leute begeistern"

Zumal der Fußball Terzics trotz einiger Gemeinsamkeiten zu dem von Vorgänger Marco Rose auch vermittelt werden soll. Wie er am Ende spielen lassen will möchte er noch nicht im Detail verraten. "Erstmal wollen wir guten Fußball sehen und da gibt es ganz viele Wege", sagt Terzic: "Fußball ist ein Spielerspiel, das ist mir extrem wichtig. Wir werden als Trainerteam versuchen, das Maximum aus den Jungs herauszuholen, alle Stärken auf den Platz zu bringen und alle Schwächen zu verstecken, wenn es darauf ankommt."

Und im Ergebnis: "Wir wollen so gut wie möglich abschneiden und die Leute begeistern." Die Art und Weise so früh zu skizzieren sei aber schwer: "18 Trainer werden diese Frage gestellt bekommen, von denen wird am Ende einer ganz oben stehen und zwei steigen sicher ab. Alle hatten eine super Idee und dann kommt irgendwann der Alltag dazwischen. Wir wollen uns auf alles vorbereiten, in der Lage sein, auf alle wichtigen Momente im Spiel die richtige Antwort zu haben. Und damit starten wir ab sofort."