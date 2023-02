Terzics Ärger noch nicht verraucht

Die Hinrunden-Niederlage gegen Werder Bremen schmerzt Borussia Dortmund noch immer - und könnte es noch weiter tun. Trainer Edin Terzic hat eine Kern-Erkenntnis gewonnen.

Borussia Dortmund gleichauf mit dem FC Bayern und nur wegen der schlechteren Tordifferenz hinter dem Tabellenführer Zweiter: So könnte die Bundesliga-Spitze aussehen, hätte es die Ereignisse nicht gegeben, die sich im Heimspiel gegen Werder Bremen am dritten Spieltag nach Ablauf der 88. Spielminute abspielten. Edin Terzics Ärger darüber ist auch sechs Monate später noch nicht verraucht.

"Das haben wir natürlich nicht vergessen, das kann man nicht mehr wieder gutmachen. Die Punkte sind einfach weg", sagte der BVB-Trainer vor dem Wiedersehen mit Werder am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bremen. "Das ärgert mich immer noch." Die 2:3-Heimniederlage nach 2:0-Führung bis zu Beginn der 89. Minute ist bis heute die einzige seiner Mannschaft in dieser Bundesliga-Saison geblieben. Hätte die Borussia damals wenigstens einen Punkt geholt, wäre sie aktuell ligaweit die stärkste Heimelf.

Spezielle Analyse nach dem Hinrundenduell

"Es war kein gutes Spiel von uns", erinnert sich Terzic, aber "wir hatten sogar die Möglichkeit, 3:0 in Führung zu gehen." Stattdessen trafen Lee Buchanan (89.), Niklas Schmidt (90.+3) und Oliver Burke (90.+5), der den BVB am Samstag nicht noch einmal ärgern kann. "Wir haben damals eine Analyse gemacht von den Dingen, die gut waren, und denen, die nicht gut waren. Und dann haben wir noch mal separat die letzten Minuten gezeigt. Daraus wollten wir lernen - und ich finde, da sind wir auf einem richtig guten Weg."

Die entscheidende Erkenntnis für Terzic und sein Team: "Es kann immer wieder mal passieren, dass ein Zweikampf verloren geht oder du dir ein Gegentor fängst, das wahrscheinlich vermeidbar gewesen wäre. Aber was wir aus diesem Spiel unbedingt lernen müssen, ist, dass es nicht drei Rückschläge innerhalb von so wenigen Minuten geben darf. Dass dieser eine Rückschlag dafür sorgen muss, das Bewusstsein dafür zu schaffen, wieder stabiler und fokussierter zu sein und es nicht mehr zuzulassen, ein zweites Gegentor zu kassieren."

Rein theoretisch könnten die drei verschenkten Punkte den BVB am Saisonende sogar den Meistertitel kosten. "Wenn man sich die enge Tabellensituation anschaut, auch Monate danach, würden uns diese drei fehlenden Punkte richtig guttun", sagt Terzic.