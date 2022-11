Terzic: "Wir werden eine gute Mannschaft finden"

Die Tabellensituation in der Gruppe G ist zementiert: Rang 2 hat Borussia Dortmund ebenso sicher, wie der FC Kopenhagen seinen vierten Platz nicht mehr loswerden kann. Trotzdem betont Trainer Edin Terzic den sportlichen Wert der Partie.

Schließlich habe es in den vergangenen Wochen ein paar Themen gegeben, "die nicht so gut gelaufen sind". Und daran soll eben auch am Mittwochabend in Kopenhagen (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gearbeitet werden. Der Rhythmus der vergangenen Wochen darf vor dem Endspurt mit den letzten vier Partien vor der WM-Pause nicht verlorengehen: "Wir wollen alle vier Spiele gewinnen." Und um den wirtschaftlichen Aspekt von 2,8 Millionen Euro möglicher Siegprämie weiß er auch: "Dass es um viel Geld geht, ist uns bewusst."

Dennoch: In der Terminhatz des komprimierten Spielplans ist der Betriebsausflug nach Kopenhagen eben auch eine Möglichkeit, dem einen oder anderen Immerspieler eine wohlverdiente und nötige Pause zu bieten. Jude Bellingham und Julian Brandt bieten sich an, auch Youngster Youssoufa Moukoko.

Auch Wolf und Rothe fehlen

Doch dem Coach sind kurzfristig auch einige Möglichkeiten zur Rotation ausgefallen. Während das Fehlen von Marco Reus und Raphael Guerreiro (muskuläre Probleme) erwartbar war, konnten auch Marius Wolf und Tom Rothe die Reise nicht mitmachen. "Marius hatte vor ein paar Wochen einen Infekt. Er hat immer wieder Tage, an denen er sich unwohl und schlapp fühlt", berichtet Terzic. Der Allrounder soll nun eingehend untersucht werden und pausiert ein paar Tage. Youngster Rothe habe im Training am Montag einen Schlag abbekommen, über Nacht sei das Knie des Linksverteidigers etwas dick geworden: "Das lässt keinen Einsatz zu. Dabei wäre es für beide schön gewesen."

So arbeitet er mit einer eher kleinen Gruppe, "wir hätten sie gerne größer". Doch das Thema der immer noch vielen Ausfällen will Terzic gar nicht groß machen. Zumal das Spiel ja auch eine Chance für eine Profis sein kann, der "noch nicht so viele Minuten sammeln durfte", findet er "Jeder, der auf dem Platz steht, hat es sich verdient. Wir freuen uns, den einen oder anderen sehen."

"Danach schauen wir uns in die Augen"

Wen er nun aufs Feld schickt oder eben doch eine Pause gönnt, will der Coach im Einzelfall am Mittwoch entscheiden, morgens findet noch eine kleine Einheit statt. "Danach schauen wir uns in die Augen", sagt Terzic und verspricht: „Wir werden eine gute Mannschaft finden.“ Und dann sei die Wahrscheinlichkeit auch groß, "das Spiel zu gewinnen, wenn wir bei 100 Prozent sind". Denn das ist natürlich das Ziel - auch, wie der Trainer augenzwinkernd anmerkt, "weil wir die negative Kritik nach Niederlagen fürchten".

Für Salih Özcan, der zuletzt gegen Manchester City gesperrt fehlte, ist die Motivation für das letzte Gruppenspiel ohnehin keine Frage. "Für einen Spieler gibt es nichts Schöneres als Champions League spielen zu können", sagt der defensive Mittelfeldspieler: "Das ist eine Plattform, auf der man sich präsentieren kann. Und wir wollen unsere Siegesserie fortsetzen." Das wird möglicherweise gar nicht so einfach, Kopenhagen wartet zwar immer noch auf das erste Tor, trotzte aber City und dem FC Sevilla jeweils ein torloses Remis ab.