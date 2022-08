Terzic: "Wir sind bereit, ein erstes Ausrufezeichen zu setzen"

Voller Vorfreude geht Edin Terzic in die letzten Tage vor dem Liga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen. Erstmals wird der 39-Jährige vor einem ausverkauften Haus coachen.

Die offizielle Saisoneröffnung von Borussia Dortmund lieferte am vergangenen Sonntag bereits einen Vorgeschmack darauf, wie emotional es am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn Bayer Leverkusen zum Start der Bundesliga-Saison im Signal Iduna Park zu Gast sein wird, zugehen dürfte.

Erstmals wird BVB-Trainer Edin Terzic seine Mannschaft dann vor ausverkauften Tribünen in Dortmund betreuen - in seiner Zeit als Interimscoach mussten die Fans pandemiebedingt draußen bleiben. Und auch für die Neuzugänge Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und Salih Özcan, der in den Kader rücken könnte, dürfte es ein besonderer Moment werden, erstmals die "Gelbe Wand", wie die 25.000 Fans auf der Südtribüne weltweit bezeichnet werden, auf seiner Seite zu wissen.

"Ich freue mich sehr darauf, aber es geht nicht um mich, es geht um meine Mannschaft und um den Gegner", sagt Terzic zwei Tage vor seiner späten Premiere. "Niemand wird darauf Rücksicht nehmen, wo ich geboren wurde. Es geht darum, dass wir eine gute Leistung zeigen."

Terzic und das Streben nach Konstanz

Terzic und sein Team fühlen sich bereit dazu. Nicht nur wegen des klaren 3:0-Erfolgs bei 1860 München in der ersten DFB-Pokalrunde, sondern auch, weil in den vergangenen Wochen trotz des Schocks um die Tumor-Erkrankung Sebastien Hallers intensiv daran gearbeitet wurde, das BVB-Spiel wieder besser aussehen zu lassen als in der meist mediokren Vorsaison. "Wir haben in München viele Dinge sehen können, die wir immer sehen wollen. Es war nicht konstant genug, gerade in der zweiten Hälfte. Aber es war ein sehr guter Start in die Saison. Wir sind bereit dazu, am Samstag ein erstes Ausrufezeichen zu setzen", sagt Terzic, der jedoch eine Bedingung dafür nennt: "Es geht jetzt darum, die Dinge, die sehr positiv waren, konstant zu zeigen gegen einen Gegner, der sich dagegen wehren wird."

Noch allzu gut haben sie in Dortmund in schlechter Erinnerung, wie die Werkself den BVB bei ihrem letzten Gastspiel in Dortmund auseinanderspielen konnte. Das damalige 2:5 war ein schwerer Schlag für die Schwarz-Gelben, die damals noch von Marco Rose trainiert wurden.

Zu einer Wiederholung der Ereignisse soll es diesmal nicht kommen. Das damalige Spiel diente Terzic und seinem Trainerteam in den vergangenen Tagen ebenso als Anschauungsmaterial wie die Tests der Leverkusen in dieser Vorbereitung - und das jüngste Pokalaus in Elversberg, das Terzic allerdings nicht überbewerten will. Die Mannschaft der Leverkusener sei im Vergleich zur Vorsaison nahezu komplett geblieben, sie sei sehr eingespielt - und sie verfüge über "einige" gefährliche Waffen, etwa - aber längst nicht nur - im Konterspiel. "Aber über die verfügen wir auch", sagt Terzic, der erwartungsgemäß offenließ, ob er seine Elf erneut in einer Grundformation mit klarem Mittelstürmer oder aber mit einer Zwei-Spitzen-Formation aufs Feld schicken werde.

Neben Süle fehlen auch Rothe und Passlack

Auch eine Dreierkette ist grundsätzlich eine Option. Zwar muss Terzic auf den am Muskel verletzten Neuzugang Niklas Süle verzichten, der inzwischen zwar beschwerdefrei ist, aber noch nicht wieder mit dem Team trainiert. In Emre Can aber steht eine erprobte Alternative zur Verfügung, auch Youngster Soumaila Coulibaly ist ein Dreierketten-Verteidiger.

Neben Süle und Haller muss der BVB zum Saisonstart auch auf die Außenverteidiger Tom Rothe und Felix Passlack verzichten, die Probleme am Hüftbeuger bzw. der Hüfte haben. Neuzugang Salih Özcan könnte dagegen erstmals im Kader stehen. Er hat seine Fußprellung überstanden, wurde zu Wochenbeginn teilintegriert und soll bis zum Samstag weiter aufgebaut werden.