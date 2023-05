Terzic warnt vor Augsburgs Trainerbank: "Sie haben eine hitzige Stimmung geschaffen"

Die Schwierigkeit eines Gastspiels in Augsburg liegt nicht nur auf dem Platz, glaubt Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic.

Zwei Spiele noch für Bayern, zwei Spiele noch für Dortmund: Das enge Meisterrennen in der Bundesliga biegt endgültig auf die Zielgerade ein. Der Rekordmeister hat am Samstag den Tabellendritten RB Leipzig zu Gast - und damit die deutlich schwierigere Aufgabe vor der Brust als der BVB am Sonntag in Augsburg (17.30 Uhr, LIVE bei kicker). Könnte man zumindest meinen.

Edin Terzic, der auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Gastspiel in der Fuggerstadt mit der jüngsten FCA-Form (nur ein Sieg aus den neun zurückliegenden Spielen) konfrontiert wurde, wusste, an dieser Stelle dagegen zu argumentieren.

Bayern geschlagen, in Dortmund beinahe gepunktet

Gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel sehe das anders aus, so der BVB-Coach, der damit Recht hat. Augsburg schlug in dieser Saison schon den FC Bayern (7. Spieltag, 1:0), führte 3:0 gegen Leipzig (11. Spieltag, am Ende 3:3), holte bei Union Berlin einen Punkt (14. Spieltag, 2:2) - und hätte das beinahe auch in Dortmund geschafft (16. Spieltag, 3:4). Bei den Niederlagen in München (24. Spieltag, 3:5) und Leipzig (28. Spieltag, 2:3) ging die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen ebenfalls nur mit wehenden Fahnen unter.

"Das sind die Spiele, die ihnen in dieser Saison sehr gut liegen", findet Terzic, was der 40-Jährige vor allem der Augsburger Herangehensweise zuschreibt. "Sie möchten, besonders zuhause, ein sehr unangenehmer Gegner sein, das haben wir im Januar gespürt", erinnert sich der Chefcoach. "Wir werden uns darauf einstellen, dass es sehr unangenehm werden wird."

Und was genau macht die Fuggerstädter so unangenehm? "Sie versuchen, den Gegner in viele Zweikämpfe zu verwickeln, sie sind auch bei Kontern sehr gefährlich", so Terzic, der eine Schwierigkeit bei Spielen in Augsburg aber auch neben dem Platz erkannt hat: "Sie haben eine Stimmung im Stadion und auch auf der Bank geschaffen, die sehr hitzig werden kann."

Ob der angeschlagene Jude Bellingham, für solche hitzigen Spiele ein durchaus wichtiger Mann, am Sonntagabend mitwirken kann, vermochte sein Trainer am Freitag derweil noch nicht zu sagen.