Terzic vor Sevilla: "Sechs Punkte reichen uns nicht"

Mit einem überzeugenden 4:1 aus dem "Hinspiel", einer verbesserten Personalsituation und dem emotionalen Schub aus dem Klassiker am Wochenende kann Borussia Dortmund im zweiten Vergleich mit Sevilla schon das Weiterkommen schaffen.

Will gegen Sevilla gleich den nächsten Dreier in der Champions League einfahren: BVB-Trainer Edin Terzic. IMAGO/Jan Huebner

Die gute Ausgangslage in Gruppe G lässt BVB-Trainer Edin Terzic aber nicht leichtsinnig in das Heimspiel gegen die Andalusier am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gehen. "Sie bringt nichts, wenn wir nicht nachlegen. Sechs Punkte werden nicht zum Weiterkommen reichen", sagt der 39-Jährige.

Der Rückenwind aus zuletzt zwei starken Auftritten dürfe bei aller Vorsicht aber in die möglicherweise vorentscheidende Partie der Gruppe mitgenommen werden. "Wir haben die große Chance, den Schwung mitzunehmen, und wir wollen diese Ausgangslage nutzen." Eine zusätzliche Motivation braucht Innenverteidiger Niklas Süle aber ohnehin nicht: "Wir spielen um 21 Uhr Champions League. Da sind alle heiß und wollen einen Meilenstein legen." Zumal im Dortmunder Stadion erstmals über 80.000 Zuschauer einen Auftritt in der Königsklasse verfolgen werden.

Terzic bei Reus "eher pessimistisch"

Die immer noch große Frage nach dem zur Verfügung stehenden Personal brachte seit Samstagabend zumindest einige neue Erkenntnisse: Mats Hummels, gegen die Bayern zur Halbzeit ausgewechselt, "fühlte sich gestern deutlich besser", so Terzic: "Heute Abend haben wir noch eine Einheit. Wir gehen davon aus, dass es reicht." Auch Rechtsverteidiger Thomas Meunier trainierte am Sonntag bereits wieder, der Belgier hatte wegen eines Trauerfalls gefehlt. Giovanni Reyna habe sein Pensum gesteigert, "wir hoffen, dass er eine Option für den Kader ist".

Deutlich unsicherer ist dagegen der Einsatz von Gregor Kobel. Der Schweizer Keeper ist nach vier Wochen Pause inzwischen drei Tage wieder im Training. "Er ist unsere Nummer 1", sagt Terzic: "Sobald er signalisiert, dass er bereit ist, wird er im Tor stehen." Und dieses Gespräch werde nach dem Abschlusstraining geführt werden. Davor oder danach steht der Austausch mit Kapitän Marco Reus, den nach seiner Bänderverletzung ein Infekt zurückgeworfen hat. "Ich bin eher pessimistisch, wir schielen Richtung Sonntag", sagt Terzic mit Blick auf das Spiel bei Spitzenreiter Union Berlin.

Sampaoli statt Lopetegui: "Einige Dinge werden sich verändern"

Dass der Gegner im Vergleich zur vergangenen Woche Veränderungen auf neuralgischen Positionen vorgenommen hat, macht die Vorbereitung etwas schwerer. Auf der Bank wird Trainer Jorge Sampaoli sitzen, der nach dem Spiel gegen den BVB Julen Lopetegui abgelöst hatte. "Einige Dinge werden sich verändern", glaubt Terzic, der sich das Debüt, ein 1:1 gegen Athletic Bilbao, "ganz genau angeschaut" und zudem Sampaolis Ideen auf vorherigen Stationen gesichtet hat. "Es ist nicht leicht, es zu 100 Prozent vorherzusagen, es geht darum, die eine oder andere Tendenz zu entdecken", glaubt der BVB-Coach und ist sich sicher: "Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Da werden wir das eine oder andere vom Hinspiel oder vom Samstag zeigen. Wenn wir das wieder auf den Platz bringen können, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Spiel gewinnen."

Patrick Kleinmann