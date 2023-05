Terzic: "Von Anfang bis Ende eine Top-Leistung"

So sahen die Bundesliga-Trainer die Leistung ihres Teams ...

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 6:0 (3:0)

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Heute haben wir ein Top-Spiel gezeigt, in allen Bereichen. Was mir richtig gut gefallen hat, war die Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten. Natürlich hilft es, früh in Führung zu gehen - danach sind wir aber auf dem Gaspedal geblieben, das war wichtig. Es war von Anfang bis Ende eine Top-Leistung."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir hatten keine Chance, waren nicht aggressiv genug. Wir haben einfach nur reagiert anstatt zu agieren. Das war nicht das, was wir können. Das muss man akzeptieren und schnell vergessen. Wir haben auch in der Höhe verdient verloren."

Werder Bremen - FC Bayern 1:2 (0:0)



Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Wir müssen jetzt nicht mit gesenktem Kopf durch die Gegend laufen. Wir waren als Mannschaft sichtbar. Um einen Punkt mitzunehmen, hätten wir bei unseren guten Situationen mehr Effektivität zeigen müssen. Einigen merkt man die lange und anstrengende Saison ein bisschen an."

Thomas Tuchel (Trainer Bayern München): "Wir sind auf einem guten Weg, die Mannschaft fühlt auch, dass wieder mehr Stabilität besteht. Es geht zurzeit nur noch um Vertrauen und Zuspruch. Ein bisschen fehlt es im Moment an Durchschlagskraft. Wir müssen es über die Ziellinie bringen."

Hertha BSC - VfB Stuttgart 2:1 (2:1)



Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Ich bin sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit. Die Art und Weise, wie die Mannschaft den Gegner dahin gelenkt hat, wohin wir wollten. In der zweiten Halbzeit haben wir dem Gegner Platz gegeben, da sollte man gute Konter ausführen, aber wir schaffen nicht einen Abschluss. Wenn wir nicht mal kontern können, dann wird das schwierig. 3:1, Deckel drauf und der Trainer kann sich hinsetzen und das Spiel genießen, aber das war nicht so. Stuttgart hat alles riskiert. Aber die Jungs haben leidenschaftlich verteidigt."

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind natürlich sehr enttäuscht über die Niederlage. Wir haben es verpasst, einen wichtigen Schritt zu gehen. Ich möchte meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, die Ausgangssituation war anspruchsvoll. Es war kein leichtes Spiel. Da war das Pokalspiel am Mittwoch, ein intensives Spiel, natürlich auch eine gewisse Enttäuschung über das Ausscheiden, das gestrige Ergebnis spielt eine Rolle, wir hatten auch zwei, drei Spieler, die ausgefallen sind. Mir ist wichtig, zu sagen, dass das keine Ausreden sind. Es sind einfach Situationen, die so ein Spiel beeinflussen."

SC Freiburg - RB Leipzig 0:1 (0:0)



Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir hatten am Anfang Glück. Du kannst nicht alles verteidigen, weil sie es gut spielen. Später hatten wir dann beim Gegentor Pech, es war unglücklich. Wir hatten auch Pech mit der Entscheidung bei Haidara. Es ist ein Konter, es ist schwierig zu akzeptieren. Wir haben alles gegeben. Wir schaffen es derzeit nicht, einen Punkt zu holen gegen Kaliber wie Leipzig und Bayern. Es ist natürlich nicht unverdient für Leipzig."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Ein wichtiger Sieg für uns. Das Spiel war ein Stück weit anders als am Dienstag. Freiburg war sehr kompakt und auf Umschalten ausgerichtet. Es war klar, dass wir Geduld brauchen. Wir hatten am Anfang zwei, drei gute Situationen. Danach war das Spiel etwas offener, auch wenn wir Kontrolle hatten. Am Ende gewinnen wir durch einen sehr konsequent in die Box vorgetragenen Angriff durch Kevin Kampl. Und danach haben wir defensiv alles reingehauen."

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 3:1 (3:0)



Pellegrino Matarazzo (Trainer TSG Hoffenheim): "In der ersten Halbzeit haben wir die Gier ausgestrahlt, die wir ausstrahlen wollten - auch wenn nicht alles perfekt war. In der zweiten Hälfte haben wir sehr viel Herz gezeigt. Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir bekommen auswärts viel zu viele und viel zu leichte Gegentore. Dieses Problem begleitet uns über viele Wochen, das bekommen wir nicht in den Griff. Es zermürbt dich, wenn du jedes Mal einem Rückstand hinterherläufst."

FC Augsburg - Union Berlin 1:0



Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Ich bin sehr glücklich und stolz auf meine Mannschaft. Es tut sehr gut, dass wir nach sieben Spielen wieder dreifach gepunktet haben. Wir hatten in einem engen Spiel das Quäntchen Glück. Der Sieg war nicht unverdient und sehr wichtig. Wir haben jetzt eine gute Ausgangsposition und müssen jetzt gegen Bochum nachlegen."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Das war eine unnötige und ärgerliche Niederlage. Das wurmt. Unsere Mannschaft hat in der ersten Halbzeit ein tolles Spiel gemacht und genügend Chancen gehabt. Dann passt du einmal nicht auf. Das hat man auch gespürt, es hat die Mannschaft verunsichert. In den letzten 15, 20 Minuten haben wir noch mal Druck erzeugt."

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum 2:0 (1:0)



Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Der Sieg tut uns gut. Wir haben wesentlich mehr im Ballbesitz investiert als in den letzten Spielen. Das war der Schlüssel gegen eine gute Bochumer Mannschaft. Wir haben noch viele Chancen ausgelassen. Wir hatten eine gute Balance."

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Ich ärgere mich über die Minuten 25 bis 45. Wir haben den Gegner durch eigene Fehler aufgebaut. Dadurch kam Stimmung ins Stadion und der Gegner wurde selbstbewusster. In dieser Phase haben wir das Spiel hergegeben. Unter dem Strich ist es zu wenig."

FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 2:3 (0:1)

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Die erste Halbzeit war nicht gut. Schalke wollte es mehr. Es war ein wildes Spiel und am Ende entscheidet es der Schiedsrichter. Es ist eine klare Fehlentscheidung."

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Die Mannschaft hat von Anfang an eine sehr gute Energie gezeigt. Wir haben die klareren Chancen herausgespielt. Der Elfmeter war für mich absolut berechtigt. Es geht um jeden Punkt, um unser Ziel zu erreichen."

Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln 1:2 (1:2)



Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): "Heute war nicht unser bestes Spiel, wir hatten nicht so viel Kontrolle. Sie waren nicht besser als wir, aber die Gegentore haben wir nicht gut verteidigt. Wir hatten Chancen, aber das hat nicht gereicht. Die Niederlage schmerzt."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Das war ein sehr gutes Spiel meiner Jungs. Wir haben gegen eine gute Leverkusener Mannschaft nicht unverdient gewonnen. Wir freuen uns, dass Davie im richtigen Moment an der richtigen Stelle stand. Dafür haben wir ihn geholt."