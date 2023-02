Terzic und die Wundertüte: "Nicht leicht, das zu analysieren"

Im Heimspiel gegen den FC Chelsea will sich der Borussia Dortmund am Mittwoch eine gute Ausgangslage verschaffen. Die Vorbereitung auf den Gegner fiel durch dessen personellen Umbruch aber nicht gerade leicht, verrät Edin Terzic.

Der Begriff der Wundertüte wird im modernen Fußball gerne inflationär benutzt. Was Edin Terzic aber mit dem FC Chelsea erwartet, Borussia Dortmunds Gegner im Achtelfinale der Champions League, ist selbst einen Tag vor dem Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) etwas nebulös. Wie schwer fällt die Spielvorbereitung auf einen Gegner, der mitten in der Saison seinen Trainer wechselt und im Winter eine halbe neue Mannschaft kauft, von denen in der Königsklasse aber nur drei spielen dürfen?

Es sei "nicht ganz leicht, das Ganze zu analysieren", gibt Terzic Einblick und erzählt: "Wir haben direkt nach der Auslosung geschaut". Die war aber Mitte November, danach "gab dann noch viel Bewegung", weiß der Coach: "Sie haben alte Schlüsselspieler abgegeben und neue geholt." Deswegen ging der Blick am vergangenen Donnerstag mit einiger Neugier auf die der UEFA gemeldete Kaderliste.

Dass einer der drei möglichen nachnominierten Neuen, der Portugiese Joao Felix, in der Liga noch einige Spiele gesperrt war, erleichtert die Aufgabe für das Trainerteam nicht wirklich. "Ich weiß nicht, in welcher Aufstellung sie auftreten", sagt Terzic ehrlich. Selbst die Grundordnung war zuletzt nicht in Stein gemeißelt, CFC-Coach Graham Potter startet zu Beginn seiner Amtszeit meist mit Dreier bzw. Fünferkette, setzte zuletzt aber auch auf die Viererkette.

Am einfachsten scheint es bei so einer komplexen Ausgangslage, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. "Wir haben den Fokus auf uns, darauf, was wir gut gemacht haben", sagt Terzic und findet da angesichts von sechs Siegen in sechs Pflichtspielen 2023 sicher einige Ansätze. "Wir sind gerade in einer sehr erfolgreichen Phase", sagt er, "auch wenn noch nicht alles bei 100 Prozent ist". Fast mahnend erinnert sich Terzic an sein erstes Spiel als Cheftrainer in der Champions League vor rund zwei Jahren gegen den FC Sevilla.

Die Spanier waren damals das form- und defensivstärkste Team der spanischen Liga, der BVB hatte Probleme in der eigenen Liga - und siegte mit einem starken Auftritt 3:2 in Andalusien. "In diesem Wettbewerb zählen nicht die letzten Wochen in der Liga, es geht von Null los."

Und trotzdem hat sein Team derzeit Momentum, Selbstbewusstsein und große Lust. "Ich spüre die Vorfreude bei allen Beteiligten, in der Kabine und beim Training", sagt Terzic, der bis auf den am Samstag mit Syndesmoseband-Anriss ausgeschiedenen Youssoufa Moukoko sowie die Rekonvaleszenten Mateu Morey und Julien Duranville auf seinen ganzen Kader zurückgreifen kann, auch Marius Wolf ist nach Schulterproblemen zurück im Training: "Ich spüre, dass die Junge daran glauben, dafür arbeiten wir."

Die Ausgangslage vor dem Heimspiel ist klar: "Wir wissen, dass wir mindestens einen Sieg brauchen. Natürlich ist es zu Hause vor über 80.000 Fans etwas leichter." Aber sein Team brauche "richtig gute Leistungen in beiden Spielen".