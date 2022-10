Terzic und die fehlende Bereitschaft: "Wir lernen nicht daraus"

Der Pokal-Sieg bei Hannover 96 brachte Borussia Dortmund keine Entlastung für die ausbaufähige Stimmung rund um den Verein - im Gegenteil traten bekannte Probleme erneut auf.

Die schwache Gesamt-Leistung beim 2:0-Sieg überschattete den am Ende wichtigen Einzug ins Achtelfinale - zu präsent waren die Schwächen der vergangenen Spiele auch in Hannover. Ohne den überragenden Keeper Gregor Kobel, ohne den aktiven Youssoufa Moukoko und den als Joker entscheidend beteiligten Jude Bellingham wäre der Favorit wohl ausgeschieden und noch viel mehr im Stimmungstief versunken.

Und so war Trainer Edin Terzic trotz des Erfolgs nach dem Spiel der Frust über die 90 Minuten zuvor deutlich anzumerken, der Ärger darüber, wieder und wieder dieselben Worte wählen zu müssen, ohne offenbar so recht bei der Mehrzahl seiner Profis anzukommen. "Wir haben viel gesprochen", berichtete Terzic und konstatierte: "Trotzdem passiert es, dass es klingeln kann. Trotzdem passiert es, dass die Dinge, die wir abstellen wollten, passieren."

Dass Hannover mehr und die besseren Chancen hatte, führte der Coach auch darauf zurück, dass die Absprachen vor dem Spiel nicht umgesetzt worden. "Wenn man sieht, wie häufig die gegnerischen Innenverteidiger durch das Mittelfeld dribbeln konnten, ohne, dass wir zugepackt haben - das war der Grund, warum wir so viele Chancen zugelassen haben. Außerdem wollen wir im Ballbesitz so wenig Zweikämpfe wie möglich führen. Wir wollen die Wege groß halten. Wenn man dann sieht, wie wir anfangen, auf engsten Raum auf Kontakte statt auf Effektivität spielen, dann darf man sich nicht wundern, dass man den Gegner einlädt."

Es braucht eine Form der intrinsischen Motivation der Jungs, dass sie es selbst abstellen wollen. Edin Terzic

Diese merkwürdige Lethargie, die sich oft durch die Spiele von Dortmund zieht, dieses Agieren gegen besseres Wissen stellt Terzic wie viele seiner Vorgänger vor eine gewaltige Aufgabe, die er mit seinem Trainerteam nicht alleine lösen kann. "Es braucht eine Form der intrinsischen Motivation der Jungs, dass sie es selbst abstellen wollen", sagt der 39-Jährige, hofft also auch darauf, dass seine Spieler also auch aus sich heraus die Notwendigkeit für ein Umdenken sehen und nicht nur durch die Hinweise der Verantwortlichen: "Es ist nicht so, dass es absichtlich stattfindet. Aber da fehlt mir, dass wir uns dagegen wehren. Wir lernen nicht daraus."

BVB-Charaktertest VfB

Bei allen auch spielerischen Problemen, die der BVB in Hannover erneut offenbarte - diese erfolgsgefährdenden Nachlässigkeiten abzustellen, wird Terzics wichtigste Aufgabe bis zur Winterpause sein. In Pokal und Champions League ist Dortmund trotz allem auf Kurs, in der Liga aber wird der wiedererstarkte VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der nächste Charaktertest, der für den Anschluss an die vorderen vier Plätze dringend bestanden werden sollte.