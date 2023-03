Terzic und die bisher wichtigste Woche der Saison

Neun Spiele, neun Siege: Besser hätte das neue Jahr für Borussia Dortmund nicht starten können. Und dennoch: Um die großen Chancen in allen drei Wettbewerben wahren zu können, soll gegen Leipzig der zehnte folgen.

Zum Auftakt einer möglicherweise wegweisenden Woche mit Spielen gegen RB Leipzig am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), beim FC Chelsea und bei Schalke 04 blickt Trainer Edin Terzic vor allem auf den ersten Gegner, die nächste Herausforderung. "Wir sind in allen Parametern und Statistiken sehr ähnlich - egal, ob es um Tore, Punkte oder Laufdistanzen geht", erwartet der Coach eine Begegnung auf Augenhöhe - und auf hohem Niveau: "Es wird ein absolutes Top-Spiel in der Bundesliga, darauf freuen wir uns. Wir wollen den Abstand auf Leipzig vergrößern, sie wollen sicher auch ihre Position verbessern. Deswegen wird es ein Spiel sein, in dem beide Mannschaften komplett auf Sieg gehen. Wir sind uns sicher, dass es ein richtig gutes Spiel wird. Wir müssen aber auch eine sehr gute Leistung bringen, um es als Sieger zu beenden."

Dass die Sachsen mit Dortmunds Ex-Trainer Marco Rose auf der Bank ein unangenehmer Gegner sind, bewies das Hinrundenspiel, das der BVB bei Roses Einstand deutlich 0:3 verlor. Damals sei sein Team "sehr gut ins Spiel gekommen, trotzdem lagen wir sofort 0:1 durch eine Standardsituation hinten", erinnert sich Terzic vor allem an die Entstehung der Ecke, die Willi Orban nach sechs Minuten einköpfte: "Da haben wir uns vorher einen Konter gefangen, bei dem wir die Tiefe nicht sauber verteidigt haben." Und danach "hatten wir richtig Probleme, ins Spiel zu kommen. Sie haben immer wieder das Zentrum gut verdichtet, waren extrem aggressiv und haben uns in den Zweikämpfen aufgefressen. Mit ihren schnellen Leuten und ihrer individuellen Qualität waren sie immer gefährlich."

Kein Einzelfall, dass der BVB mit solchen Gegnern im vergangenen Jahr Probleme hatte. Auch beim 2:4 in Mönchengladbach, erinnert Terzic, sei es ähnlich gewesen. Seit der Wintervorbereitung sieht er aber eine deutliche Verbesserung: "Daran haben wir gearbeitet. Leverkusen hat eine ähnliche Spielweise, da haben wir es viel besser gemacht." Bei Bayer siegte der BVB 2:0, "daran wollen wir anknüpfen. Wir wollen die Intensität und die Härte der letzten Wochen mitnehmen, wir wollen die Torgefahr der ersten Spiele mitnehmen". Und die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen sei natürlich groß, "wenn wir hinten die Null verteidigen. Da sind wir aktuell auf einem richtig guten Weg und wollen weitermachen".

Gute Nachrichten aus dem Lazarett: Adeyemis Comeback in Sicht

Dabei wieder mithelfen kann Außenverteidiger Julian Ryerson, der in Hoffenheim wegen einer leichten Augenentzündung fehlte, seit Anfang der Woche aber wieder trainiert. Auch von den Langzeitverletzten gibt es gute Nachrichten, selbst wenn noch keiner für die Partie gegen Leipzig zurückkehren wird. Karim Adeyemi, Winterzugang Julien Duranville, Mateu Morey und Youssoufa Moukoko hätten "die nächsten Schritte in der Reha gemacht", sagt Terzic, Morey und Duranville sogar schon Teile des Mannschaftstrainings absolviert: "Wir hoffen, dass es nicht mehr allzu lange dauert." Auch bei Adeyemi ist diese Hoffnung berechtigt. "Er fängt morgen oder übermorgen damit an, wieder mit dem Ball zu trainieren." Der nächste Schritt ins Teamtraining käme dann, "wenn wir das Gefühl haben, dass es kein Risiko ist". Und wenn er dann ein komplettes Mannschaftstraining absolvieren könne, "werden wir darüber nachdenken, ob er eine Alternative ist. Ob das gegen Chelsea ist, gegen Schalke oder danach, das können wir aber noch nicht vorhersehen".

Terzic: "In diesen drei Spielen wird eine Tendenz zu erkennen sein"

Möglicherweise wird der schnelle Flügelspieler also schon in der so bedeutenden kommenden Woche wieder auflaufen können. Denn obwohl er sich nicht an ein unwichtiges Spiel erinnern könne, verrät Terzic auch, dass die Bedeutung der kommenden drei Spiele auch im Team hoch eingeschätzt wird: "Wir haben uns nach dem Spiel gegen Hoffenheim zusammengesetzt und angesprochen, dass das jetzt vermutlich die bisher wichtigste Woche der Saison sein wird. In diesen drei Spielen wird eine Tendenz zu erkennen sein, wie es weitergehen wird." Die Betonung liegt dennoch auf "bisher": "Wir hoffen aber, dass es noch wichtigere Wochen geben wird." Die anstehenden Tage in Dortmund, London und Gelsenkirchen können die Basis dafür werden.