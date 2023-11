Terzic und das BVB-Personal: Nur ein Fragezeichen bleibt

Vor dem Topspiel gegen Bayern München sprach Trainer Edin Terzic über sein Personal, aber auch über die personellen Probleme beim Kontrahenten.

Bei zwei Borussen war die Lage vor dem Gipfeltreffen noch unklar: Marius Wolf hatte beim Pokalerfolg gegen die TSG Hoffenheim (1:0) noch mitgewirkt, verließ aber in der 64. Minute für Ramy Bensebaini leicht angeschlagen den Platz. Einem Einsatz gegen Bayern am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht aber so gut wie nichts mehr im Wege. "Bei Marius sieht's ganz gut aus", sagte Terzic am Freitag, "es fühlte sich nach dem Spiel schon besser an. Wir gehen davon aus, dass er gleich komplett mittrainieren kann." Damit dürfte Wolf gegen den FCB erneut auf der rechten Seite beginnen und Julian Ryerson die linke Abwehrseite besetzen.

Der Zweite im Bunde ist Emre Can. Der Kapitän fehlte wegen Knieproblemen sowohl beim 2:2 in Frankfurt als auch im Pokalspiel. Am Donnerstag trainierte Can individuell und läuferisch. "Da ist das Ziel, dass er auch heute mit der Mannschaft trainiert", so Terzic. Can sei aber auch nicht nur zwei, sondern zehn Tage rausgewesen, der Mittelfeldspieler somit "das einzige Fragezeichen. Ansonsten hat sich unsere Situation nicht verändert."

Ganz anders die Situation beim FC Bayern. Wer spielt in der Innenverteidigung, wer im defensiven Mittelfeld? Beim Rekordmeister stellen sich noch einige Fragen, was auch die Vorbereitung für den BVB erschwert.

Terzic sieht das gelassen. "Das ist etwas, was wir nicht beeinflussen können, und dementsprechend spielt das in unseren Überlegungen keine Rolle", sagte der 41-Jährige. "Das sind die Themen, die Thomas mit seinem Team in Angriff nehmen muss. Die Bayern werden aber sicherlich niemanden schonen."

Terzic sieht noch eine andere "Wahrheit"

In Bezug auf die Form der Münchner blickt Terzic nicht nur auf das letzte, sondern auch auf das vorletzte Spiel gegen Darmstadt zurück. "Sie werden ein bisschen auf das reduziert, was am Mittwoch passiert ist", sagte er über die Pokalblamage beim 1. FC Saarbrücken. "Aber es ist nicht allzu lange her, dass sie in einer Halbzeit acht Tore geschossen haben. Das ist auch die Wahrheit."