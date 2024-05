Terzic über Sancho: "Dann ist es die Kunst, dass die Mannschaft es akzeptiert"

Im Winter ist Jadon Sancho von Manchester United zu Borussia Dortmund "geflüchtet". BVB-Coach Edin Terzic weiß offenbar mit dem 24-Jährigen umzugehen und gab vor dem Halbfinale bei Paris St. Germain Einblicke.

Natürlich stand Sancho, der am Wochenende geschont wurde, bei PSG in der Startformation der Dortmunder. Im Hinspiel hatte er schon eine starke Leistung gezeigt, was seine positive Entwicklung beim BVB in den letzten Monaten bestätigte . "Er hat es in den letzten Wochen herausragend gut gemacht", lobte Terzic bei Prime Video den Engländer vor dem Spiel.

In Manchester hatte er sich mit Coach Erik ten Hag überworfen und war im Winter per Leihe zurück zum BVB gewechselt, wo er schon von 2017 bis 2021 gespielt hatte. "Er hat vom ersten Tag im Training viel Freude ausgestrahlt, das hat man immer wieder gespürt", erzählt Terzic, der nicht verwundert über dessen Leistungssteigerung ist. "Dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass er es auch auf dem Platz und in den Stadien zeigt."

"Jadon ist schon ein spezieller Typ"

Allerdings verriet der BVB-Coach auch, dass seine Offensivkraft kein gewöhnlicher Spieler ist. "Jadon ist schon ein spezieller Typ und erfordert auch die eine oder andere Maßnahme, die nicht ganz so konventionell ist", erzählte Terzic und fügte an: "Wenn man von Jadon etwas Spezielles auf dem Platz erwarten möchte, muss man ihm auch außerhalb des Platzes etwas Spezielles gewähren."

Mehr wollte Terzic dann zwar nicht verraten, weiß aber um die Gefahren einer Extrabehandlung einzelner Spieler, denn "dann ist es die Kunst, dass die Mannschaft es auch akzeptiert. Das ist die Herausforderung, die du als Trainer jeden Tag hast, dass du sowohl das Beste aus dem Einzelnen rausholst, aber dabei die Gruppe nicht verlierst. Da sind wir mit Jadon gerade auf einem richtig guten Weg."

Wie geht es im Sommer weiter?

Doch wie lange wird der Weg noch weitergehen, wenn im Sommer die halbjährige Leihe endet? Der BVB würde ihn gerne behalten, doch was sagt die andere Seite? "Es gab einen Konflikt, lasst uns erst mal die Saison beenden", wollte ten Hag zuletzt keinen neuen Stand zu dieser Thematik preisgeben. "Dieses Thema ist im Moment nicht wichtig. Wir werden sehen, was im Sommer passiert." Denn das gilt ja auch für den Coach selbst, der beim FC Bayern nach der Absage von Ralf Rangnick aktuell ein heißer Kandidat ist.