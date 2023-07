Terzic über Sabitzer: "Genau das haben wir uns vorgestellt, bevor wir ihn verpflichtet haben"

Nicht nur aufgrund des fünften Siegs im fünften Testspiel war Edin Terzic zufrieden mit der Partie gegen Manchester United. Dem BVB-Trainer gefielen auch das Debüt von Marcel Sabitzer und die Reaktion seiner Mannschaft auf die Leistung gegen San Diego Loyal.

Von Dortmunds USA-Reise aus Las Vegas berichtet Matthias Dersch

Das Allegiant Stadium in Las Vegas zählt zu den modernsten und schicksten Stadien der Welt - aber offenbar auch zu denen mit den längsten Wegen. Per Golfkart wurde BVB-Trainer Edin Terzic deshalb nach dem 3:2-Sieg seiner Elf über Manchester United in die Mixed Zone in den Katakomben gebracht. Dort sprach der 40-Jährige mit den Medienvertretern, die die Dortmunder auf der USA-Tour begleiten, über die Leistung seiner Mannschaft, den Grund für das Fehlen von Felix Nmecha und das Debüt von Marcel Sabitzer. Der kicker hat das Gespräch aufgezeichnet.

Edin Terzic, wie hat Ihnen die Leistung Ihrer Mannschaft beim 3:2-Sieg gegen Manchester United gefallen?

Es war ein sehr intensives Spiel mit sehr vielen Torchancen auf beiden Seiten. Man hat besonders in der ersten Hälfte gesehen, wie gut sie in engen Räumen kombinieren können. Wenn man das Zentrum nicht schließt, dann wird es schwer, sie aufzuhalten. Trotzdem haben wir es hinbekommen, dass wir nicht viele klare Torchancen vor der Pause zugelassen haben. Trotzdem haben uns ein paar Dinge nicht gefallen. Im Ballbesitz waren wir viel zu eng beieinander, damit haben wir es ihnen einfach gemacht, uns anzulaufen. Aber wir haben es geschafft, viele Dinge umzusetzen, die wir vorher vorgenommen haben. Im Pressing, im Gegenpressing. Wir haben daraus Chancen erarbeitet und Tore erzielt. Es war ein guter und wichtiger Test für uns. Damit sind wir sehr zufrieden.

Nach dem Test gegen San Diego Loyal (6:0) sind Sie kritisch mit der Leistung Ihrer Mannschaft umgegangen. Waren Sie zufrieden mit der Reaktion darauf?

Wir sind eigentlich immer sehr deutlich in unseren Botschaften. Wenn es gut läuft und wenn es nicht so gut läuft. Wir haben gesagt, dass wir nicht zufrieden waren mit der Anzahl der Ballverluste und der Art und Weise, wie wir ins Spiel gegangen sind. Wir wollen es immer ausklammern und berücksichtigen, dass es noch ein bisschen Probleme mit der Zeitverschiebung und dem Wetter gibt. Aber ich finde, dass die Mannschaft es heute richtig gut gemacht hat. Auch für das Publikum war es ein toller Abend. Die Zuschauer haben viele Torchancen gesehen. Wir sind trotzdem zufrieden, dass wir den Rasen als Sieger verlassen konnten.

Wir äußern uns nicht zu Spielern, die woanders unter Vertrag stehen. Edin Terzic über Jadon Sancho

Marcel Sabitzer hat sein Debüt gefeiert. Wie hat Ihnen seine Premiere gefallen?

Auch er musste in der ersten Hälfte ein bisschen leiden, wenn der Gegner den Ball hatte. Wie alle in den gelben Trikots. Als wir es dann besser verstanden hatten, das Zentrum zu schließen, war er maßgeblich daran beteiligt, dass wir die Bälle erobert haben. Genau das haben wir uns vorgestellt, bevor wir ihn verpflichtet haben. Jetzt geht es darum, dass wir das regelmäßig sehen.

Sie sind in Las Vegas erstmals auf Ihren früheren Spieler Jadon Sancho getroffen. Wäre das nicht einer, der dem BVB auch künftig helfen könnte?

Jadon hat lange genug bei uns gezaubert, um seine Qualitäten zu kennen. Jadon ist ein fantastischer Junge, aber er ist jetzt bei Manchester United unter Vertrag. Wir äußern uns nicht zu Spielern, die woanders unter Vertrag stehen. Er hat sich gefreut, uns zu sehen. Wir haben uns gefreut, ihn zu sehen. Wir wünschen ihm alles Gute für die kommende Saison bei Manchester United.

Felix Nmecha verpasste den Test gegen Manchester. Warum?

Felix hatte leichte muskuläre Probleme im hinteren Oberschenkel verspürt. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass er mit uns auf dem Platz steht. Aber wir sind da sehr vorsichtig. Wir hatten in Thomas Meunier heute leider wieder einen verletzten Spieler dazubekommen. Nico Schlotterbeck ist bereits abgereist, auch Julien Duranville hat muskuläre Probleme. Wir wollen kein Risiko eingehen. Deshalb haben wir die große Gruppe mitgenommen. Wenn man berücksichtigt, wer am Ende gegen Manchester auf dem Platz stand und in welcher Konstellation wir den Sieg verteidigt haben, dann war das ein guter und gelungener Test.

Es gab zuletzt einige muskuläre Probleme bei Ihren Spielern. Beunruhigt Sie das?

Bei Julien ist es nichts Neues, es begleitet ihn schon länger. Er steckt mitten im Wachstum. Auch der harte Platz war heute nicht einfach für die Spieler. Aber wir haben gesagt, wir wollen das angehen, denn so ein Rasen kann uns in der Saison auch erwarten. Es wird in der Vorbereitung nicht nur beim BVB hart und intensiv gearbeitet. Das ist das, was wir wollen. Es darf nicht egal sein, ob man ein Trainingsspiel gewinnt oder verliert. Die Jungs geben Gas. Das ist uns am allerwichtigsten.