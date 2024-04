Terzic über Reus: "Er kann mir zeigen, dass ich falsch lag"

1:25Im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atletico Madrid wurde Marco Reus erst in der 84. Minute eingewechselt, am Samstag gegen Gladbach kam er gar nicht zum Einsatz. Trainer Edin Terzic erklärte vor dem CL-Rückspiel seine Entscheidung - und was er nun von Reus erwartet.