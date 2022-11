Terzic über Motika: "Er dachte, alle würden vor ihm auf die Knie gehen"

Mit großen Hoffnungen wechselte Nemanja Motika im Sommer vom FC Bayern zu Roter Stern Belgrad. Diese haben sich aber zerschlagen - und die Kritik wird lauter.

Belgrad gilt als hippe Metropole im Südosten Europas, die in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung erlebt hat und voller Leben ist. Allerdings hat die serbische Hauptstadt auch Ecken, die aufgrund der inzwischen in die Jahre gekommenen Brutalismus-Architektur ziemlich trist daherkommen - so trist wie die sportlichen Aussichten von Motika.

Der 19-jährige Berliner war im Sommer mit großen Hoffnungen für die für Belgrader Verhältnisse satte Ablöse von 1,5 Millionen Euro aus München zu Roter Stern gewechselt - auch aufgrund einer klar fehlenden sportlichen Perspektive auf die erste Elf beim FC Bayern. "Ich will so viele Tore wie möglich erzielen und viele Vorlagen verbuchen", hatte Motika nach seinem Wechsel noch lautstark getönt.

Dazu kam es bislang aber nicht, denn der vielseitig einsetzbare Angreifer spielt schlicht nicht. Lediglich zweimal wurde er in der laufenden Saison eingewechselt, in der 1. Pokalrunde beim 2:0 in Sabac und beim 4:1-Europa-League-Sieg gegen Ferencvaros Budapest. Ansonsten stehen noch drei Einsätze bei den Junioren zu Buche - mehr nicht.

Erwartungen wurden bislang nicht erfüllt

Wenig überraschend ist man bei Roter Stern alles andere als zufrieden mit dem Neuzugang. "Er ist einer unserer talentiertesten Spieler mit serbischem Pass", lobte Generaldirektor Zvezdan Terzic zwar Motika bei einer Rede, die er an der Belgrader Wirtschaftsfakultät hielt, übte dann aber zugleich harsche Kritik am Junioren-Nationalspieler: "Wenn man mich fragt, ob ich zufrieden mit ihm bin, dann lautet die Antwort 'Nein'. Er muss sich fragen, in welche Richtung sich seine Karriere entwickeln soll."

Terzic kritisierte die Einstellung des 19-Jährigen, der sich im Klaren darüber sein sollte, "dass die Erwartungen an einen Spieler, der vom FC Bayern kam, größer sind als das, was er bislang gezeigt hat. Er muss jede Chance nutzen, um sich anzubieten - in jedem Training und in der Jugendakademie. Er kam aus Deutschland und dachte, in Serbien würden alle vor ihm auf die Knie gehen. Er muss reifer werden."

Trotz der harschen Kritik wollen die Belgrader Motika noch nicht aufgeben, wie Terzic ebenfalls betonte: "Wir glauben an ihn und haben es nicht eilig, aber er muss sich ändern."