Terzic über Heidenheim: "Eine unglaubliche Geschichte"

Der Vollzug des Transfers von Niclas Füllkrug nach Dortmund steht kurz bevor - ebenso wie das Heimspiel des BVB gegen den 1. FC Heidenheim. Trainer Edin Terzic versuchte am Donnerstag, den Fokus auf den Sport zu betonen.

Es ist ein spannender Donnerstag beim BVB: Am Vormittag traf Nationalstürmer Niclas Füllkrug am Knappschaftskrankenhaus in Dortmund ein, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren, ehe er am Nachmittag seine Unterschrift unter einen ausverhandelten Drei-Jahres-Vertrag setzen wird, der ihn - wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert - zu einem Spieler von Borussia Dortmund macht.

Inklusive Boni fließen für seine Dienste rund 15 Millionen Euro in Richtung Werder Bremen. Er selbst verdoppelt mit der Unterschrift das Gehalt, das er an der Weser künftig verdient hätte.

Es ist ein Deal, der auf den ersten Blick überrascht. Ist Füllkrug, der mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Sommer eigentlich Spielpraxis benötigt, doch zunächst als Back-up für Sebastien Haller vorgesehen. Doch Dortmund spielt in der Champions League, zudem fehlt Haller im Januar und Februar aufgrund seines Einsatzes beim Afrika-Cup. Es sind Argumente, die in den Verhandlungen am Mittwochabend offenbar wirkten. Am Ende stand die Zusage Füllkrugs, der sich am Donnerstag gleich auf den Weg nach Dortmund machte - und möglicherweise nicht der letzte Zugang bis zum Ende der Transferperiode am Freitag (18 Uhr) bleibt.

Füllkrug beim Medizincheck, Terzic auf dem Podium

Als Edin Terzic um 12.30 Uhr auf das Podium des Medienraums in Brackel trat, war Füllkrug bereits beim Medizincheck. Der BVB-Trainer wollte sich daher auch nicht äußern zu dem Stürmer, der zu diesem Zeitpunkt streng genommen noch ein Spieler von Werder Bremen war - und noch immer ist. Die offizielle Verkündung des Transfers wird für den Nachmittag erwartet. Dennoch kreisten viele Fragen um Füllkrug, um potenzielle weitere Transfers - und um die Champions-League-Auslosung, die am Donnerstag um 18 Uhr in Monaco (LIVE! bei kicker) stattfindet und damit ebenfalls mitten in die sportliche Vorbereitung auf das wichtige Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Heidenheim fällt.

"Wir haben mehrere Themen in dieser Woche, trotzdem liegt der Fokus auf dem Sport. Ich als Trainer und auch die Spieler - wir fokussieren uns auf die nächste schwere Aufgabe. Wir wollen morgen die drei Punkte holen", sagte Terzic, der am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder mit Mats Hummels planen kann.

Ein Fragezeichen steht dagegen noch hinter Julian Ryerson (Sprunggelenksprobleme) und Felix Nmecha (Hüftprobleme), die beide unter der Woche noch kürzertreten mussten. Thomas Meunier und Julien Duranville (beide Muskelverletzungen) fallen sicher aus.

Dortmunds Basics, Heidenheims Stärken

Nach zwei mauen Leistungen gegen Köln (1:0) und in Bochum (1:1) steht der BVB am Freitag unter Zugzwang - auch wenn er nach dem Spiel zumindest vorübergehend an der Tabellenspitze stehen könnte. Ein gutes Resultat und eine ansprechende Leistung - beides ist fast schon Pflicht, um den zuletzt auffallend unruhigen Anhang vor der Länderspielpause zu besänftigen. An erster Stelle steht dabei, wieder mit einer höheren Intensität aufzutreten als zuletzt - zumal der Aufsteiger aus Heidenheim gerade auch bei den Basics stark ist.

"Heidenheim hat eine sehr laufstarke Mannschaft, sie haben eine gute Körpergröße im Team, schlagen viele Flanken und gefährliche Standards", zählte Terzic die Qualitäten des Liga-Neulings auf und verwies auf die Euphorie, die den Aufsteiger derzeit begleite: "Es ist eine unglaubliche Geschichte, die besonders im modernen Fußball nahezu einzigartig ist. Sie sind von der Verbandsliga bis in die Bundesliga gekommen. Was Trainer Frank Schmidt leistet, ist außergewöhnlich toll."

Trio kehrt nach Dortmund zurück

Zwischen dem Aufsteiger und dem BVB gibt es durchaus Schnittmengen. Gleich drei Spieler der Heidenheimer kickten früher für die Borussia: Jan-Niklas Beste, Patrick Mainka und Lennard Maloney. "Sie sind ihren Weg gegangen und mitverantwortlich dafür gewesen, dass der Aufstieg gelungen ist. Für sie wird es morgen ein schönes Erlebnis sein", sagte Terzic.

Zu schön allerdings sollte das Ergebnis für das Trio aus Dortmunder Sicht allerdings nicht ausfallen.