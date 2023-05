Terzic über Bellingham: "Jeder hat gesehen, was es ihm bedeutet hätte"

Jude Bellingham hat ein sehr bitteres Saisonende erlebt. Mit Borussia Dortmund, aber auch persönlich.

Kämpferisch, Trost suchend und am frustriert: Jude Bellingham. imago images (3)

Der seit zwei Wochen am Knie verletzte Jude Bellingham checkte mit dem BVB ins Teamhotel ein und absolvierte mit der Dortmunder Mannschaft auch das Abschlusstraining. Einiges sprach dafür, dass der 19-jährige Engländer den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen und gegen die Mainzer auf dem Platz stehen könnte.

Bellingham winkt ab

"Das große Ziel war, ihn für heute einsatzbereit zu bekommen", klärte BVB-Trainer Edin Terzic nach dem letztlich ganz bitteren 2:2 gegen den 1. FSV Mainz auf der PK auf. Das Remis kostete der Borussia aufgrund des Bayern-Sieges in Köln (2:1) die Schale. "Am Freitag sah es ganz gut aus, aber er kam dann heute Vormittag auf mich zu und hat mir unter vier Augen signalisiert, dass es nicht ganz reichen würde, zu hundert Prozent da zu sein, um der Mannschaft zu helfen", beschrieb Terzic die letzten Stunden vor dem Anpfiff.

Er ist ein Gewinner, er wird noch viele Trophäen in seiner Karriere gewinnen, da bin ich mir absolut sicher. Edin Terzic

Dem BVB und vor allem auch Terzic tat das Fehlen Bellinghams "extrem weh, denn er hat so ehrgeizig in den letzten Tagen dafür gearbeitet, auf dem Platz zu stehen. Aber auch beim Warmmachen hatte er sich nicht gut gefühlt." Dennoch hätte der Borussen-Coach Bellingham am liebsten ein paar Minuten geschenkt, doch "dann hat es das Spiel nicht mehr hergegeben, wir wollten sehr offensiv wechseln".

Bellingham einer der wichtigsten Faktoren für die Titelchance

Nach der verpassten Meisterschaft erklärte Terzic weiter, dass "es trotzdem wichtig war, dass Jude bei uns war - und jeder hat gesehen, wie viel es ihm bedeutet hätte, heute zu spielen." Für Terzic ist Bellingham "einer der wesentlichen Faktoren, warum wir heute die Chance auf die Meisterschaft hatten. Er ist ein Gewinner, er wird noch viele Trophäen in seiner Karriere gewinnen, da bin ich mir absolut sicher."

Die eine große Chance mit Dortmund auf eine Trophäe hat er am Samstag verpasst. Ob es eine weitere für ihn im schwarz-gelben Trikot geben wird, dürfte eine der spannendsten Personalfragen des Sommer-Transferfensters werden.