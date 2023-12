Terzic trotz Niederlage zuversichtlich: "Bald wieder erfolgreiche Ergebnisse"

Borussia Dortmund verlor nach langer Unterzahl am Ende nur knapp gegen RB Leipzig und ist damit seit drei Spielen ohne Sieg. Die gezeigte Leistung sorgte aber für Zuversicht beim BVB.

Schlechter konnte die Partie gegen Leipzig für Borussia Dortmund im Grunde nicht losgehen. In einer guten Anfangsphase flog Mats Hummels nach einer Notbremse in der 15. Minute vom Platz. Der routinierte Innenverteidiger nahm nach der Partie die Schuld auf sich, gab mit seinem frühen Platzverweis seinem Team aber eine große Hypothek für die verbleibenden 75 Minuten mit. Dort ließ sich der BVB in Unterzahl nicht hängen, hätte sogar in der Nachspielzeit zum 3:3 ausgleichen können, zog aber am Ende knapp den Kürzeren.

Trotz der zweiten Niederlage in Folge war man in Dortmund nach der Partie nicht unzufrieden, auch weil die Mannschaft nach den dürftigen Auftritten in Leverkusen (1:1) und beim Pokalaus in Stuttgart (0:2) ein anderes Gesicht gezeigt hatte. "Wir haben den Kampf angenommen", erkannte Salih Özcan am "Sky"-Mikrofon.

Julian Brandt führte zwar schon an, dass die Rote Karte das Team erstmal "komplett aus dem Tritt" gebracht hatte, umso wichtiger sei in der Folge aber gewesen, "dass wir am Ende zumindest den Fans hier zeigen, dass wir bis zur letzten Minute alles versuchen. Das kann man der Mannschaft glaube ich gutschreiben."

Terzics Komplimente

Auch Trainer Edin Terzic verteilte ein "Kompliment an die Mannschaft", aber auch an die Zuschauer, die einmal mehr hinter dem Team standen - diesmal als elfter Mann. "Ich glaube bis zur Roten Karte waren wir die bessere Mannschaft und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, waren wir auch in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft", so Terzic. Zumindest auf die Schlussphase trifft das zu, in der der Coach offensiv gewechselt hatte und die Dortmunder so zu einigen Möglichkeiten gekommen waren.

Unter dem Strich hatte es aber keinen Ertrag, sprich ein Remis gebracht. Die aktuelle Phase sein "ein richtig harter Test" für Terzic und den BVB. Mit der gezeigten Leistung ist der 51-Jährige aber zuversichtlich, "dass wir schon bald wieder erfolgreiche Ergebnisse haben werden". Unter der Voraussetzung, dass es der BVB auch in den folgenden Spielen auf den Platz bringt. "Wenn wir über Konstanz reden, dann bringt es uns nichts, heute Abend darüber zu reden, sondern es am Mittwoch (in der Champions League gegen Paris, Anm. d. Red.) zu zeigen, in der nächsten Möglichkeit es auf den Platz zu bringen", so seine Forderung.

"Wir müssen Spiele gewinnen"

Und auch Brandt betonte: "Wir müssen Spiele gewinnen." In der Tabelle ist der Abstand auf Rang vier und Leipzig auf vier Punkte angewachsen, dahinter lauert mit zwei Zählern Abstand Hoffenheim. Dennoch war Brandt auch wichtig, eines zu betonen: "Wir wollen natürlich nicht das Gesicht wie in Stuttgart und in Leverkusen zeigen, das ist finde ich am Ende nicht das, was wir sein möchten."

Zunächst gilt es aber einen weiteren Rückschlag, zumindest was das Ergebnis betrifft, zu verarbeiten. "Wir haben es bewiesen, wir werden es beweisen, wir werden es Stück für Stück hinkriegen, dass wir weniger Rückschläge verarbeiten müssen", versprach Terzic zum Schluss noch. Die nächste Chance dazu gibt es am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn es in der Champions League gegen Paris um den Gruppensieg geht - und auch darum, die von Terzic geforderte Konstanz an den Tag zu legen.