Terzic spricht zu den BVB-Fans: "Lasst uns hungrig sein wie noch nie"

Edin Terzic, neuer alter Trainer von Borussia Dortmund, hat sich in einem Vorstellungsvideo an die Dortmunder Fans gerichtet.

Zu seinem erneuten Amtsantritt - 2020/21 trainierte Terzic die Borussia schon einmal - fühlte sich der 39-Jährige an Dortmunds Pokalsieg im vergangenen Sommer erinnert (4:1 gegen RB Leipzig, d. Red.): "Das war mein schönster Tag als Borusse", so der damalige Coach Terzic, "und heute ist es ähnlich besonders".

Am Dienstag stellte sich Dortmunds neuer alter Trainer den BVB-Fans, die ihn eigentlich schon kennen, noch mal vor und wollte die Anhänger direkt emotional abholen - nachdem er sich in einem kurzen Video zunächst bei "den Verantwortlichen" bedankt und betont hatte, sich der "riesigen Verantwortung" bewusst zu sein.

"Lasst uns so hungrig sein wie noch nie", so Terzic, "lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Lasst uns so positiv sein wie noch nie und lasst uns so laut sein wie noch nie - um zu feiern wie noch nie", fordert der Pokalsieger von 2021 von sich, der Mannschaft und den Fans. Denn vor allem auf Letzteres, das Feiern, habe er "mega Bock".